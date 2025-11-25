TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Mer de Sable clôture une saison 2025 en hausse avec 400 000 visiteurs

Un succès pour Wild Buffalo et pour l’édition Halloween 2025


Porté par l’ouverture de sa nouvelle attraction Wild Buffalo et par une édition Halloween particulièrement fréquentée, la Mer de Sable clôture sa saison 2025 sur une progression de plus de 8 %. Avec 400 000 visiteurs accueillis cette année, le parc francilien confirme son attractivité familiale.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

La Mer de Sable clôture une saison 2025 en hausse - Depositphotos @joruba75
La Mer de Sable a refermé ses portes le 3 novembre dernier, au terme d’une saison 2025 marquée par une hausse de fréquentation et par le lancement réussi de sa nouvelle attraction familiale phare, Wild Buffalo.

Lancée le 26 avril, la montagne russe familiale en bois Wild Buffalo (accessible dès 1m10) s’est imposée comme le moteur de la saison 2025. Très attendue, l’attraction a rapidement trouvé son public et largement contribué à stimuler la fréquentation dès le printemps.

Avec 400.000 visiteurs accueillis depuis sa réouverture le 6 avril, soit +8 % par rapport à 2024, le parc de loisirs confirme son attractivité auprès des familles et consolide sa place dans le paysage des parcs franciliens.

Mer de sable : une édition Halloween toujours plus fédératrice

L’événement L’Épouvantable Mer de Sable, programmé sur 18 jours entre le 4 octobre et le 2 novembre, a une nouvelle fois joué un rôle stratégique dans la dynamique du parc.

Pour sa 9ᵉ édition, l’opération a attiré près de 47 000 visiteurs, malgré deux jours d’ouverture en moins et une météo défavorable en septembre.

Décors entièrement repensés, nouvelles animations et ambiance immersive ont séduit les familles, qui représentent le cœur de cible du parc. La fréquentation moyenne journalière s’est révélée en hausse, confirmant l’importance économique de l’événement.

La dépense par visiteur est restée stable, avec une progression notable du segment restauration, venant compenser le recul observé sur les boutiques et la photo.

Côté satisfaction, les résultats dépassent les attentes : 8,13/10 pour les adultes et 8,66/10 pour les enfants, des scores en nette augmentation.

"Cette édition confirme une fois de plus l’attachement du public à notre événement Épouvantable Mer de Sable. Malgré une météo très mauvaise en septembre, nous avons accueilli un très beau volume de visiteurs et enregistré une fréquentation moyenne en progression", souligne Antoine Lacarrière, directeur de la Mer de Sable.

La Mer de Sable met le cap sur 2026

Portée par cette dynamique, La Mer de Sable prépare déjà sa saison 2026. Le parc annonce une refonte complète de son offre de spectacles, marquant une nouvelle étape dans sa volonté d’enrichir l’immersion et de renforcer son positionnement auprès des familles en quête d’expériences thématisées.

L’ouverture de la prochaine saison est prévue le 11 avril 2026.

