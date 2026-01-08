Vacancéole inaugure sa nouvelle résidence La Perrière en Savoie

Des appartements modernes et confortables pour toute la famille

Depuis le 3 janvier 2026, la résidence Vacancéole La Perrière accueille ses premiers visiteurs à Saint-Colomban-des-Villards. Avec ses 33 appartements modernes et sa situation privilégiée au cœur de la Maurienne, elle se positionne comme un pied-à-terre idéal pour profiter des activités de montagne, été comme hiver.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 8 Janvier 2026

