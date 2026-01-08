TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacancéole inaugure sa nouvelle résidence La Perrière en Savoie

Des appartements modernes et confortables pour toute la famille


Depuis le 3 janvier 2026, la résidence Vacancéole La Perrière accueille ses premiers visiteurs à Saint-Colomban-des-Villards. Avec ses 33 appartements modernes et sa situation privilégiée au cœur de la Maurienne, elle se positionne comme un pied-à-terre idéal pour profiter des activités de montagne, été comme hiver.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Depuis le 3 janvier, la résidence Vacancéole La Perrière accueille ses premiers visiteurs - Photo : Vacancéole

Vacancéole renforce sa présence en Savoie avec l’ouverture de sa nouvelle résidence La Perrière, située à Saint-Colomban-des-Villards.

Depuis le 3 janvier 2026, les visiteurs peuvent découvrir cette résidence moderne nichée à seulement 700 mètres du front de neige.

Elle restera ouverte pour la saison hivernale, puis accueillera à nouveau le public durant la période estivale, du 19 juin au 20 septembre.

La Perrière propose 33 appartements spacieux, pouvant accueillir de 4 à 8 personnes. Chaque logement, rénovés en 2019, dispose d’une cuisine équipée avec lave-vaisselle et d’un balcon ou d’une terrasse offrant une vue imprenable sur les Alpes.

Un local à skis et à vélos est à disposition des clients tout au long de l’année.

Résidence Vacancéole La Perrière : une situation idéale pour les amateurs de montagne

La résidence La Perrière étant située à seulement 400 mètres des sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent explorer la nature et le patrimoine alpin, tandis que les cyclistes ont à portée de roues les routes emblématiques du Col du Glandon.

En hiver, la Vallée des Villards, station familiale et accueillante, offre un cadre parfait pour les enfants et les skieurs débutants, avec un forfait gratuit donnant accès aux pistes et aux remontées mécaniques.

Reconnue pour ses paysages préservés et la variété de ses activités sportives, la Maurienne s’impose comme une destination attractive toute l’année. Avec La Perrière, Vacancéole propose un hébergement moderne et confortable, idéal pour découvrir cette vallée savoyarde en toutes saisons.

Les tarifs commencent à partir de 280 euros la semaine. La résidence est située au 42 route de la Perrière, dans le Hameau de la Perrière, à Saint-Colomban-des-Villards.

Elle est accessible en train depuis les gares de Saint-Avre à 12 km, de Saint-Jean de Maurienne à 22 km et d’Aiguebelle à 28 km, en avion depuis les aéroports de Chambéry à 80 km, de Grenoble à 110 km et de Lyon à 145 km, ou en bus via le service TRANSAVOIE depuis la gare d’Aiguebelle.


