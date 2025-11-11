TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Une alliance entre technologie et analyse prédictive pour renforcer la performance économique du tourisme de montagne


Le Groupe Monitourism (G2A Consulting) a annoncé son entrée au capital du groupe Alpilink, acteur grenoblois spécialisé dans les solutions e-commerce et monétiques pour le tourisme de montagne. Ce rapprochement marque la création d’un pôle associant expertise data et maîtrise technologique, avec pour objectif le développement d’une nouvelle génération d’outils de tarification prédictive destinés aux stations et destinations touristiques.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

G2A Consulting entre dans le capital d'Alpilik. ©DepositPhoto/benkrut
G2A Consulting entre dans le capital d'Alpilik. ©DepositPhoto/benkrut
Legends and Paradise
Le Groupe Monitourism est rentré dans le capital du groupe Alpilinkpour renforcer la performance économique du tourisme de montagne.

Basée à Grenoble, Alpilink conçoit des solutions de billetterie, de paiement et de gestion e-commerce destinées aux domaines skiables, offices de tourisme et stations quatre saisons. Ses technologies visent à faciliter la gestion des ventes et du contrôle d’accès tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes.

De son côté, G2A Consulting, filiale du groupe Monitourism, s’est imposée comme référence européenne de la data touristique.

L’entreprise analyse la fréquentation et les comportements de consommation grâce à des modèles prédictifs fondés sur les données d’hébergement, de mobilité et de stationnement. En 2024, ses prévisions sur la fréquentation de la montagne française affichaient une marge d’erreur inférieure à 0,1 %.

Pour une tarification plus souple et plus performante

Autres articles
L’alliance entre les deux entreprises vise à concevoir des outils permettant d’ajuster les prix en temps réel selon la fréquentation et les stocks disponibles. Ces modèles doivent aider les stations à optimiser leurs revenus tout en préservant leur attractivité.

Selon Alexandre Brouchoud, président d’Alpilink, cette collaboration permettra de créer des solutions « capables d’aider les stations à mieux comprendre et anticiper la demande ».

Denis Maurer, président de G2A Consulting et désormais président d’Alpisurf (filiale montagne d’Alpilink), souligne que « la donnée n’a de valeur que lorsqu’elle se transforme en action » et annonce des outils « opérationnels et faciles à déployer » dès l’hiver 2025-2026.

Alpilink : une initiative portée par les acteurs alpins

Implantées au cœur des Alpes, les deux structures entendent renforcer la compétitivité et la durabilité de la filière montagne. La première station pilote testera les nouveaux outils dès la saison hivernale à venir.

Cette coopération illustre la dynamique d’innovation locale au service du tourisme et de l’économie alpine, dans une logique de performance raisonnée et de gestion durable des ressources.

À lire aussi : Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO

Lu 232 fois

Tags : montagne
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand News La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
Expedia TAAP, la plateforme du groupe Expedia dédiée aux agents de voyages, frappe fort en cette...
Dernière heure

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Cheikha Al Nowais devient la première femme à diriger ONU Tourisme

JULIEN HAMON

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Paris Roquette 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
AirMaG

AirMaG

Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026

Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029

Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025

Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias