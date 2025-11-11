Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Le Groupe Monitourism est rentré dans le capital du groupe Alpilinkpour renforcer la performance économique du tourisme de montagne.
Basée à Grenoble, Alpilink conçoit des solutions de billetterie, de paiement et de gestion e-commerce destinées aux domaines skiables, offices de tourisme et stations quatre saisons. Ses technologies visent à faciliter la gestion des ventes et du contrôle d’accès tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes.
De son côté, G2A Consulting, filiale du groupe Monitourism, s’est imposée comme référence européenne de la data touristique.
L’entreprise analyse la fréquentation et les comportements de consommation grâce à des modèles prédictifs fondés sur les données d’hébergement, de mobilité et de stationnement. En 2024, ses prévisions sur la fréquentation de la montagne française affichaient une marge d’erreur inférieure à 0,1 %.
Pour une tarification plus souple et plus performante
L’alliance entre les deux entreprises vise à concevoir des outils permettant d’ajuster les prix en temps réel selon la fréquentation et les stocks disponibles. Ces modèles doivent aider les stations à optimiser leurs revenus tout en préservant leur attractivité.
Selon Alexandre Brouchoud, président d’Alpilink, cette collaboration permettra de créer des solutions « capables d’aider les stations à mieux comprendre et anticiper la demande ».
Denis Maurer, président de G2A Consulting et désormais président d’Alpisurf (filiale montagne d’Alpilink), souligne que « la donnée n’a de valeur que lorsqu’elle se transforme en action » et annonce des outils « opérationnels et faciles à déployer » dès l’hiver 2025-2026.
Alpilink : une initiative portée par les acteurs alpins
Implantées au cœur des Alpes, les deux structures entendent renforcer la compétitivité et la durabilité de la filière montagne. La première station pilote testera les nouveaux outils dès la saison hivernale à venir.
Cette coopération illustre la dynamique d’innovation locale au service du tourisme et de l’économie alpine, dans une logique de performance raisonnée et de gestion durable des ressources.
Cette coopération illustre la dynamique d’innovation locale au service du tourisme et de l’économie alpine, dans une logique de performance raisonnée et de gestion durable des ressources.
