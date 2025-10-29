Maires de montagne : "participer à l’effort national, mais avec quels moyens ?"

Alors qu’on demande aux stations de montagne d’investir pour s’adapter et de maintenir des services de qualité, l’État retire progressivement tous les moyens d’action des communes touristiques.



Les contours du DILICO restent flous et cette incertitude paralyse la capacité des communes à planifier et investir.



Supprimer le Fonds vert tout en imposant le DILICO, c’est priver les communes support de stations de montagne de toute capacité d’action, alors qu’elles sont en première ligne face au changement climatique.

À six mois des municipales, les élus sont las de subir l’instabilité politique, qui rajoute encore des contraintes alors que nos territoires font déjà face à de multiples défis. Une situation qui renforce la nécessité de laisser nos communes agir et de leur redonner les moyens de gérer leurs territoires.



La péréquation ne peut pas rester un outil abstrait de redistribution : elle doit être un levier concret de soutien aux communes confrontées à des charges disproportionnées et un outil d’accompagnement dans l’adaptation de leur modèle économique.



Par ailleurs, l’actuel Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales-FPIC est inadapté à l’activité touristique des stations de montagne et notamment ne prend pas en compte les charges exceptionnelles des stations liées à cette activité,

L’ANMSM alerte sur le que ces dispositifs créent un véritable sentiment d’étranglement dans les communes touristiques, à qui l’on demande toujours plus, avec toujours moins.", souligne Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM.