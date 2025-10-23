TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 ! [ABO]

La semaine dernière, le monde du tourisme découvrait avec stupeur le Projet de Loi de Finances 2026.



Et si l’aérien a soufflé un grand coup de soulagement, ne voyant pas la TSBA réévaluée, le tourisme associatif, déjà à la peine, a poussé un cri d’effroi en lisant le projet de taxation des compléments de salaire (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux ou autres avantages financés par les CSE) bénéficiant " aujourd’hui de régimes sociaux très avantageux ."



Pour soigner les comptes de la nation, le gouvernement de Sébastien Lecornu envisage d’instaurer une contribution patronale de 8 % sur ces aides, dans le but de faire entrer 1 milliard d’euros dans les caisses de l’État.



En plus de cette mesure, il est aussi prévu de supprimer le dispositif des " Colos apprenantes ". La ligne de crédit passerait de 36,8 millions d’euros en 2025 à... 0 euro en 2026.



" L’Unat alerte le Gouvernement et les parlementaires : à force de tirer sur la ficelle, elle finira par rompre, menaçant ainsi des pans entiers de notre bouclier social et humain, qui contribuent encore à faire tenir notre société.



Ces mesures, dans un premier temps, compromettent le droit aux vacances pour tous, particulièrement pour les publics les plus éloignés, et l’Unat appelle donc à un sursaut politique, " a commenté l'association.



A la lecture des 1 862 amendements déposés, le message semble avoir été entendu par une partie de la classe politique.