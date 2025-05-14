TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Parfois mal connus des agences de voyages, les séjours de bien-être ont partout le vent en poupe et font l’objet d’intenses campagnes de promotion de la part de bon nombre de destinations européennes, asiatiques et maghrébines. Parmi elles, la Tunisie tire de mieux en mieux son épingle du jeu. Avec l’atout de la thalassothérapie.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

Si la Tunisie se positionne en challenger d'autres destinations, c'est qu'elle peut garantir un climat plutôt plaisant et aussi des tarifs nettement moins élevés - Photo : JS
Si la Tunisie se positionne en challenger d’autres destinations, c’est qu'elle peut garantir un climat plutôt plaisant et aussi des tarifs nettement moins élevés - Photo : JS
L’objectif du tourisme tunisien consistant à comptabiliser 11 millions de touristes internationaux l’an prochain - dont un dixième de Français - est-il réalisable ? Probablement.

Surtout si la situation politique se stabilise et qu’une catastrophe climatique quelconque ne vient pas bousculer sa stratégie.

Une stratégie, toujours basée sur le balnéaire et qui mérite de le rester compte tenu de la qualité du littoral, de celle des équipements, du service et de la cuisine locale. Le tout dans une ambiance chaleureuse, voire amicale et authentique.

Mais, évoluant au rythme des attentes du tourisme international, la destination a aussi d’autres cartes en main qu’elle entend bien jouer avec adresse pour rester dans le hit-parade des dix grandes destinations mondiales.

Joker de l’année : la santé par l’eau, donc le thermalisme qui constitue à lui seul une pratique séculaire, encore mal connue des touristes. Tandis que la thalassothérapie de son côté, mieux connue et très compétitive, met les bouchées doubles pour remplir ses centres et challenger la France !

Lire aussi : Les wellness trips : une déferlante bien-être à retrouver sur TourMaG


Une organisation, une hôtellerie, des compétences

Placé sous la tutelle du Ministère chargé de la santé, l’Office National du Thermalisme et de l’Hydrothérapie, créé en 1975, a pour mission de promouvoir l’hydrothérapie (thalassothérapie, thermalisme, balnéothérapie) et le secteur des eaux conditionnées.

Mieux, il s’efforce de le développer en partenariat avec des opérateurs privés qui, un peu partout dans le pays, littoral et communes intérieures, proposent spas (avec piscine extérieure et intérieure) hôtellerie haut de gamme (Movempick, Iberostar, Radisson Blu…) et une palette de soins particulièrement variés, dérivés majoritairement de la tradition locale.

Avec en tête les soins aquatiques (douches, jets, compresses) et bien entendu les massages sous leurs différentes formes (californien, anti-stress, pierres chaudes, dos, visage…), la carte des soins offre aussi des séances de hammam, des enveloppements sous couverture chauffante, des gommages du corps, du visage ainsi que toutes sortes de soins anti-âge, beauté, détente, etc. dispensés par des professionnels tunisiens, dont certains sont formés dans le pays tandis que d’autres ont été formés aux pratiques indiennes comme l’ayurveda ou les massages californiens et ceux aux pierres chaudes.

Des domaines dans lesquels les Tunisiens excellent désormais et peuvent ainsi répondre à une demande de plus en plus pointue et experte.

Une demande qui, après avoir déjà testé des cures d’hydrothérapie ailleurs dans le monde, cherche l’efficacité des cures tunisiennes tout autant que le charme naturel et architectural d’hôtels haut de gamme (classés 4 et 5 étoiles) qui dispensent une ambiance orientale, tout en douceur et raffinement, respectant en même temps les codes de la modernité.

En attendant une année record !

A la pointe de son essor en 2010, la destination a accueilli 162 000 clients en thalassothérapie seule, pour retomber à environ 4 000 en 2015, puis remonter à 110 000 en 2023 (sources ONTH), dont plus de 46 000 pour la seule station de Sousse - qui à elle seule propose une quinzaine de centres.

Mais, globalement, on évalue à 1,2 million les visiteurs curistes, toutes pratiques confondues et à 300 le nombre de stations thermales qui - à condition que la rénovation soit au rendez-vous ainsi que l’accessibilité et un marketing offensif - pourraient faire beaucoup mieux.

Selon le journal Africanmagazine.com, le secteur reste sous-estimé à cause d’un manque de promotion et d’investissement dans les infrastructures tant routières qu’aériennes, et évidemment dans l’hébergement.

Mais des plans sont déjà en cours pour développer des stations respectueuses de l’environnement dans des régions comme Beni M’tir, un village montagneux au nord-ouest, et près du lac Ichkeul au sud de Bizerte.

Pour l’exemple : deux centres de cure clés

Certes, les printemps arabes, le terrorisme, le Covid, la crise économique sont passés par la Tunisie et ont entraîné des flux en dents de scie qui ne sont pas encore stabilisés.

Mais ils pourraient rapidement le devenir. Il semble, en effet, que cette année, les centres de thalassothérapie tunisiens ont accueilli plus de clients que les établissements français.

Rien de scientifique encore dans cette annonce qui est plus un ressenti mais un ressenti crédible car, selon les chiffres de l’ONTH, la progression est au rendez-vous en 2024 avec 170 000 curistes pour une soixantaine de centres, dont une quinzaine cependant ont fermé pour rénovation.

Parmi eux, deux en particulier nous ont été présentés :

- le Radisson Blu Resort & Thalasso : situé dans la très populaire station d’Hammamet au sud de Tunis, cet hôtel 5 étoiles du groupe Radisson Blu propose des soins de thalassothérapie de grande qualité, incluant à la fois les soins énoncés ci-dessus mais aussi des parcours marins ou de la cryothérapie... Son centre Rhéa Thalasso utilise pour cela des marques réputées, celle de Rhéa et Guinot et celle de Thalgo. Magnifiquement situé le long de la plage, ce « must » affiche tous les atouts gagnants, surtout en dehors de la saison chaude : le calme, le bon air, le silence, le panorama… Mais aussi et surtout, le soleil et la culture locale imprégnant le mobilier, l’éclairage, la décoration et la petite ville d’Hammamet et sa medina qui, malgré la fréquentation touristique sur toute l’année, garde son charme et son authenticité.

- le Residence Tunis situé à Gammarth est lui aussi un cinq étoiles particulièrement élégant et bien situé le long de la mer, à quelque quinze kilomètres de la capitale qui, outre sa medina classée comme celle de Sousse et Kairouan au patrimoine de l’Unesco, a son exceptionnel musée du Bardo à offrir au visiteur, ainsi que la jovialité de la Méditerranée. Là, c’est le spa Clarins qui officie avec des soins marins, des massages aux huiles essentielles et des enveloppements réparateurs, permettant de se ressourcer pleinement à travers toutes sortes d’expériences sensorielles. Au programme des cures : Thalassothérapie - Plénitude - Jouvence & Bien-être - Spécial Dos - Masculin Tonique - Bien-être au Masculin – Minceur. Pour environ 80 curistes par jour. Et en supplément : un golf de 18 trous à quelques mètres de l’hôtel.

Et surtout des prix attractifs

Mais, si la Tunisie se positionne en challenger d’autres destinations notamment de la France, c’est cependant aussi parce que non seulement elle peut garantir un climat plutôt plaisant mais aussi des tarifs nettement moins élevés qu’en France.

Une moyenne de 1 000 euros contre plutôt 3 000 euros dans l’Hexagone. En pension ou demi-pension, avec souvent le vol inclus.

Et bien entendu des séjours modulables : du week-end à la semaine ou la quinzaine en passant par des durées à la carte. Du nord de Tunis à Djerba, en passant par Skanes.

Quant à l’aérien, très développé en haute saison, il propose selon le site Momondo, une trentaine de destinations par jour, depuis la France, en septembre.

Idéale pour l’arrière-saison et pour une clientèle de boomers aux retraites tout de même confortables, le bien-être issu de l’eau, version tunisienne, a donc un bel avenir.

« L’hydrothérapie en général attire 1,2 million de visiteurs et curistes par an dans tous les centres, stations (thermales) et spas » avec 70% de clientèle européenne dont 40% de Français, soulignent les responsables de l’ONTH.

« Le chiffre d’affaires de la thalasso représente 50% du tourisme de santé, soit environ 60 millions d’euros par an ».

Lire aussi : 8 conseils pour vendre le bien-être en agence !

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

