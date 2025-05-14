Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

L’hydrothérapie en général attire 1,2 million de visiteurs et curistes par an dans tous les centres, stations (thermales) et spas

« Le chiffre d’affaires de la thalasso représente 50% du tourisme de santé, soit environ 60 millions d’euros par an

» avec 70% de clientèle européenne dont 40% de Français, soulignent les responsables de l’ONTH.».