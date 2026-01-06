GNV met à l’eau le GNV Virgo, premier ferry italien longue distance au GNL

La présence de GNV en France représente un élément de plus en plus stratégique pour le réseau international de la compagnie. Avec des départs depuis le port de Sète vers le Maroc et l'Algérie, le marché français a confirmé une tendance de croissance positive en 2025. En particulier, les lignes reliant Sète à Tanger et Nador ont transporté au total 167 000 passagers, soit une augmentation de +4 % par rapport à 2024.



L'Algérie confirme également son statut de marché en expansion, avec plus de 50 000 passagers transportés depuis/vers Sète de juin à début décembre 2025. Pour soutenir ce développement, GNV a renforcé au fil du temps sa présence opérationnelle dans le port de Sète.

