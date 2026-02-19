TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

Marriott International confie la direction de son centre de congrès à un expert de l'hôtellerie internationale


Marriott International a désigné Joerg Meile comme nouveau Directeur Général du Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center. Fort de 33 ans d'expertise hôtelière, il prend la tête de cet établissement
du 14e arrondissement qui vient d'achever la modernisation complète de ses espaces publics et de son centre de congrès.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 18:57

Joerg Meile - Photo:Paris Marriott Rive Gauche
Joerg Meile - Photo:Paris Marriott Rive Gauche
Joerg Meile prend officiellement la direction du Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center après avoir dirigé avec succès le Paris Marriott Champs‑Elysees Hotel. Au cours de sa carrière de plus de trois décennies, il a occupé des fonctions de direction dans des environnements variés, hôtels urbains, resorts et ouvertures, à travers l'Europe et les Caraïbes, notamment au Danemark, en Espagne et en Serbie.

Parallèlement à ses nouvelles fonctions, il conserve son rôle de Chairman of the Board of Directors pour la France, où il supervise les volets stratégiques tels que le revenu, la finance et les ressources humaines pour le marché national.

Un hub événementiel renforcé par de nouveaux concepts

L'établissement de la Rive Gauche s'impose comme l'un des plus importants portefeuilles de congrès de la capitale avec 757 chambres et plus de 5 000 m² d’espaces événementiels modulables. Sous l'impulsion de cette nouvelle direction, l'hôtel consolide sa transformation qui inclut 50 salles de sous‑commission et une salle plénière de 1 038 places.

L'offre de services s'enrichit au premier trimestre 2026 avec l'ouverture du concept bistronomique « Palyma » mené par le Chef Djayi Tounkara, ainsi que le lancement de « MOIR » (Museum of Infinite Realities), une expérience immersive technologique destinée à dynamiser les segments corporate et team building.

