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IA et package dynamique : HBX Group et lastminute.com renforcent leur partenariat

Proposer des offres plus compétitives et personnalisées


HBX Group et lastminute.com annoncent une nouvelle étape dans leur collaboration. Les deux entreprises souhaitent accélérer le développement des packages dynamiques, en misant sur la personnalisation grâce aux données et à l’intelligence artificielle.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 16:36

HBX Group et lastminute.com entendent proposer des offres plus compétitives et personnalisées, tout en fluidifiant l’expérience de réservation - DepositPhotos.com, olegtoka1967
HBX Group et lastminute.com entendent proposer des offres plus compétitives et personnalisées, tout en fluidifiant l’expérience de réservation - DepositPhotos.com, olegtoka1967
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Le groupe technologique HBX Group et la plateforme lastminute.com ont officialisé, ce 19 mai, le renforcement de leur partenariat.

L’objectif : développer davantage les forfaits dynamiques, qui permettent aux voyageurs de combiner en temps réel vols, hébergements et services personnalisés dans une seule réservation.

Ce partenariat couvre plus de 50 pays et 20 langues, avec un focus particulier sur l’Europe et les Amériques.

Les deux entreprises entendent proposer des offres plus compétitives et personnalisées, tout en fluidifiant l’expérience de réservation.

Miser sur l’IA et la personnalisation

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Dans un contexte où les usages des voyageurs évoluent rapidement sous l’effet des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, HBX Group et lastminute.com souhaitent renforcer leurs capacités de distribution et de création de forfaits.

HBX Group apporte notamment son réseau mondial, ses outils de données et sa technologie propriétaire de packaging dynamique.

De son côté, lastminute.com mise sur sa forte audience grand public et son expertise dans la vente de séjours packagés.

Ensemble, les deux partenaires ambitionnent de proposer des offres en temps réel davantage adaptées aux attentes des voyageurs.

« Les partenariats fructueux ne se contentent pas de réagir au changement, ils l’anticipent », a souligné David Amsellem, directeur de la distribution chez HBX Group, dans un communiqué.

Selon lui, cette nouvelle phase du partenariat doit permettre de « construire un modèle favorisant une croissance durable à long terme ».

Même constat du côté de lastminute.com. Martin Kleinman, directeur de l’offre et directeur commercial du groupe, estime que cet accord renforcé doit permettre « d’offrir des expériences de voyage hautement personnalisées et en temps réel à grande échelle ».

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Tags : hbx group, lastminute.com
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