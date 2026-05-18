Les croisières Disco Disco de retour tout l’été à Paris

La programmation rassemble une vingtaine de collectifs et DJs locaux.



Les artistes revisitent les classiques du disco et du funk, tout en les confrontant à des influences plus actuelles. Une attention particulière est également portée à la programmation, qui se veut 100% paritaire.



Une fois la croisière terminée, la soirée se poursuit à quai dans un espace club ouvert jusqu’à 1h du matin. Le public peut y accéder gratuitement.



Le dress code reste libre, souvent inspiré de l’univers disco, entre paillettes, couleurs vives et tenues rétro ou futuristes.