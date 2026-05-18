Les croisières Disco Disco de retour tout l’été à Paris

Après avoir tenté une formule qui avait séduit l'été dernier, la croisière Discodisco fait son grand retour, du 2 juin au 8 septembre 2026.
Le principe reste identique cette saison : embarquement dans le 5e arrondissement de Paris pour une navigation d’environ trois heures sur la Seine.
Le parcours longe plusieurs monuments emblématiques de la capitale, offrant une traversée nocturne de Paris rythmée par les DJ sets.
Le principe reste identique cette saison : embarquement dans le 5e arrondissement de Paris pour une navigation d’environ trois heures sur la Seine.
Le parcours longe plusieurs monuments emblématiques de la capitale, offrant une traversée nocturne de Paris rythmée par les DJ sets.
DJs locaux et héritage disco revisité
La programmation rassemble une vingtaine de collectifs et DJs locaux.
Les artistes revisitent les classiques du disco et du funk, tout en les confrontant à des influences plus actuelles. Une attention particulière est également portée à la programmation, qui se veut 100% paritaire.
Une fois la croisière terminée, la soirée se poursuit à quai dans un espace club ouvert jusqu’à 1h du matin. Le public peut y accéder gratuitement.
Le dress code reste libre, souvent inspiré de l’univers disco, entre paillettes, couleurs vives et tenues rétro ou futuristes.
Les artistes revisitent les classiques du disco et du funk, tout en les confrontant à des influences plus actuelles. Une attention particulière est également portée à la programmation, qui se veut 100% paritaire.
Une fois la croisière terminée, la soirée se poursuit à quai dans un espace club ouvert jusqu’à 1h du matin. Le public peut y accéder gratuitement.
Le dress code reste libre, souvent inspiré de l’univers disco, entre paillettes, couleurs vives et tenues rétro ou futuristes.
Infos pratiques :
📍 Lieu : embarquement au 4 Quai St-Bernard (Jardin Tino Rossi), 75005 Paris
📆 Date : du 2 juin au 8 septembre 2026 (embarquement à 19h, retour à quai à 22h30)
🎟️ Prix : plusieurs tarifs à partir de 9,90 €
📆 Date : du 2 juin au 8 septembre 2026 (embarquement à 19h, retour à quai à 22h30)
🎟️ Prix : plusieurs tarifs à partir de 9,90 €