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Les croisières Disco Disco de retour tout l’été à Paris

Des croisières musicales au cœur de la capitale


Après une édition 2025 marquée par une forte affluence, les croisières musicales Disco Disco reviennent à Paris. Le concept, qui mêle navigation sur la Seine et programmation disco, funk et house, s’installe à nouveau chaque mardi de l’été à partir du 2 juin 2026.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 14:29

La croisière DiscoDisco fait son retour sur la Seine tous les mardis - Photo : DiscoDisco
La croisière DiscoDisco fait son retour sur la Seine tous les mardis - Photo : DiscoDisco
CroisiEurope
Après avoir tenté une formule qui avait séduit l'été dernier, la croisière Discodisco fait son grand retour, du 2 juin au 8 septembre 2026.

Le principe reste identique cette saison : embarquement dans le 5e arrondissement de Paris pour une navigation d’environ trois heures sur la Seine.

Le parcours longe plusieurs monuments emblématiques de la capitale, offrant une traversée nocturne de Paris rythmée par les DJ sets.

DJs locaux et héritage disco revisité

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La programmation rassemble une vingtaine de collectifs et DJs locaux.

Les artistes revisitent les classiques du disco et du funk, tout en les confrontant à des influences plus actuelles. Une attention particulière est également portée à la programmation, qui se veut 100% paritaire.

Une fois la croisière terminée, la soirée se poursuit à quai dans un espace club ouvert jusqu’à 1h du matin. Le public peut y accéder gratuitement.

Le dress code reste libre, souvent inspiré de l’univers disco, entre paillettes, couleurs vives et tenues rétro ou futuristes.

Infos pratiques :

📍 Lieu : embarquement au 4 Quai St-Bernard (Jardin Tino Rossi), 75005 Paris
📆 Date : du 2 juin au 8 septembre 2026 (embarquement à 19h, retour à quai à 22h30)
🎟️ Prix : plusieurs tarifs à partir de 9,90 €

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Tags : croisière, seine
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