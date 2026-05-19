Au-delà des résultats financiers, un autre sujet commence à prendre de plus en plus d’importance : les prises de participation et les futures consolidations du secteur.



IAG reste aujourd’hui relativement prudent sur les acquisitions majeures, préférant privilégier la rentabilité et la génération de cash. Mais le groupe continue d’observer attentivement plusieurs opportunités de croissance, notamment sur le segment long-courrier et dans certaines compagnies régionales européennes. Sa solidité financière lui donne aujourd’hui une capacité d’investissement largement supérieure à celle de plusieurs concurrents.



Chez Lufthansa, l’intégration d’ITA Airways constitue déjà un chantier stratégique colossal. Si l’opération réussit, le groupe allemand renforcera considérablement sa présence en Europe du Sud et sur le marché italien, l’un des plus importants du continent. Mais cette acquisition pourrait également continuer à peser sur les comptes à court terme, entre coûts d’intégration, harmonisation des flottes et restructurations.



Air France-KLM apparaît aujourd’hui beaucoup plus offensif qu’auparavant sur le terrain de la consolidation européenne. Le groupe a déjà pris une participation dans SAS, une opération stratégique qui lui permet de renforcer sa présence en Europe du Nord et de consolider davantage le réseau SkyTeam face à Lufthansa. Et surtout, Air France-KLM apparaît comme l’un des candidats les mieux placés dans le dossier TAP Air Portugal, dont la future privatisation pourrait rebattre plusieurs cartes du marché européen et transatlantique.



Si le groupe parvient à mettre la main sur TAP, l’impact stratégique serait majeur : renforcement de l’Atlantique Sud, accès privilégié au marché brésilien et consolidation supplémentaire sur le hub de Lisbonne et un accès aux pays lusophones d’Afrique. Mais une telle opération pourrait également peser sur les comptes à court terme, notamment en matière d’intégration et d’endettement.



Derrière ces mouvements, une tendance de fond apparaît clairement : le ciel européen continue lentement sa consolidation. Et dans les prochaines années, les groupes les plus rentables pourraient profiter de leur puissance financière pour accélérer encore leur domination.