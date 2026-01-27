Si cette expérience fournit un excellent exemple du pouvoir des spectacles immersifs produits par les animaux sur nos esprits, elle n’est pas la seule. Sans l’aide de svtplay et des écrans, une simple promenade en forêt telle que la propose laun peu partout dans le monde en fait partie.Tandis qu’il faut bien reconnaître que l’observation des migrations d’animaux et d’oiseaux ont de plus en plus le vent en poupe.En tête les migrations des oiseaux à certaines périodes de l’année, en immenses bandes parfaitement organisées font les délices des amateurs d’ornithologie dont le nombre grandit.En France, la Baie de Somme, le lac du Der Chantecoq, la réserve naturelle du Teich, la Camargue et surtout le célèbre Cap Gris-Nez offrent des possibilités de promenades et d’observations spectaculaires. Intégré au Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, les migrations aviaires qui se croisent sur ce parc sont celles des fulmars, goélands et sternes.Proposés par des associations, ces sorties se font à trois niveaux : celles proposées par la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), les réseaux scientifiques avancés (SEOF et RFO) et de petites associations locales.Au niveau international, leset recensent parmi les plus beaux spectacles : la migration des grues du Nebraska avec plus de 500 000 grues, les flamants roses du Rift africain, les migrations de rapaces à Veracruz (Mexique) avec chaque automne, des millions de rapaces (éperviers, buses, faucons). La mer des Wadden en Europe du Nord), le delta du Danube (Europe de l’Est), le détroit de Gibraltar, les migrations côtières en Australie et Nouvelle-Zélande…Toutes constituent d’autres hauts lieux de ces voyages spectacles auxquels, il convient d’ajouter les grandes migrations d’animaux dont certaines sont proposées par des tour-opérateurs : les gnous, zèbres, gazelles dans le Serengeti, les caribous dans l’Arctique, les éléphants en Afrique australe… et bien sûr les baleines très popularisées par les Québécois sur le Saint-Laurent ou les dauphins.Souvent méconnues, les migrations des(Canada, Mexique) sont impressionnantes et bien sûr les manchots empereurs qui arpentent tous ensemble un long parcours sur la glace pour aller se reproduire…. font les délices de rares privilégiés.