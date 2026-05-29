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Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général

Accor vient d'ouvrir le Pullman Ninh Binh dans le Nord du Vietnam


Alors que le groupe Accor vient d'ouvrir le Pullman Ninh Binh, premier hôtel international de cette région en plein essor du nord du Vietnam, la direction de l'établissement a été confiée à David Stanley de Brito. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale, ce spécialiste de l'hôtellerie aura pour mission d'imposer cette nouvelle adresse auprès des clientèles d'affaires et de loisirs.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 10:43

David Stanley De Brito est un professionnel de l'hôtellerie très respecté avec plus de 30 ans d'expérience
David Stanley De Brito est un professionnel de l'hôtellerie très respecté avec plus de 30 ans d'expérience
MSC Croisières
Le Pullman Ninh Binh (Vietnam) a officialisé la nomination de David Stanley de Brito au poste de directeur général. À ce titre, il prend la direction stratégique et opérationnelle de l’établissement.

Il aura pour missions et pour objectifs de positionner l'hôtel comme l'adresse de référence du Nord du Vietnam pour les clientèles d'affaires et de loisirs.

Mais également de bâtir et former une équipe performante, et déployer la vision moderne et dynamique de la marque Pullman.

Qui est David Stanley de Brito ?

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Fidèle de longue date du groupe Accor, auquel est affiliée la marque Pullman, David Stanley de Brito affiche plus de 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie internationale, acquise entre l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient.

Spécialiste reconnu de l’ouverture d’établissements (plus de 15 lancements à son actif), il s'est forgé une solide expertise dans le positionnement d’hôtels au sein de destinations émergentes. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, il occupait le poste d’Area General Manager Japon pour Accor, supervisant notamment le Grand Mercure Ise Shima, après avoir dirigé le Pullman Vung Tau au Vietnam.

Côté formation, il est titulaire d’un Master en Commerce International de la Singapore Business School et de certifications professionnelles délivrées par l’Université Cornell.

A lire : Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

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Tags : accor
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