Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général

Accor vient d'ouvrir le Pullman Ninh Binh dans le Nord du Vietnam

Alors que le groupe Accor vient d'ouvrir le Pullman Ninh Binh, premier hôtel international de cette région en plein essor du nord du Vietnam, la direction de l'établissement a été confiée à David Stanley de Brito. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale, ce spécialiste de l'hôtellerie aura pour mission d'imposer cette nouvelle adresse auprès des clientèles d'affaires et de loisirs.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 10:43

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