Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

À partir de juin, Uber lancera Uber Boat dans cinq pays européens : la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Croatie.



Grâce à un partenariat avec Click&Boat, les utilisateurs pourront réserver des embarcations directement depuis l’application dans une vingtaine de destinations, dont Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez ou encore Toulon.



Au total, près de 50 000 bateaux seront accessibles via la plateforme, ouvrant la voie à de nouvelles expériences touristiques, notamment dans des zones prisées comme les Baléares, la Côte d’Azur ou la côte amalfitaine.



Les abonnés à Uber One bénéficieront par ailleurs d’un système de cashback, avec 10 % du montant de leur réservation reversés sous forme de crédits utilisables sur de futurs trajets ou commandes.



Uber renforce également son offre d’hébergement grâce à un partenariat stratégique avec Expedia Group. Dans un premier temps réservé aux États-Unis, cet accord permettra d’accéder à plus de 700 000 hébergements dans le monde.



Les locations de vacances de Vrbo viendront compléter cette offre dans un second temps. Uber précise que ce partenariat a vocation à être étendu à d’autres marchés.



Uber renforce aussi sa stratégie touristique avec un partenariat structurant noué avec Accor, via son programme de fidélité ALL Accor. Cette alliance multi-marchés vise à connecter hôtellerie, mobilité et livraison pour fluidifier le parcours client.



Les utilisateurs pourront relier leurs comptes et bénéficier d’avantages croisés, notamment du cumul de points ALL Accor sur les trajets Uber et les commandes Uber Eats, ainsi que de bénéfices supplémentaires pour les abonnés Uber One.