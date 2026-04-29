logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Uber lance Uber Boat à partir de juin en Europe


Avec le lancement d’Uber Boat en Europe, de nouveaux partenariats dans l’hébergement et des fonctionnalités dédiées au voyage, Uber accélère sa transformation en plateforme globale.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 18:12

Uber accélère sa transformation en plateforme globale - Depositphotos.com @bigtunaonline
Uber accélère sa transformation en plateforme globale - Depositphotos.com @bigtunaonline
IFTM
À l’occasion de son événement annuel GO-GET 2026, organisé à New York, Uber poursuit sa stratégie de diversification en annonçant une série de nouveautés qui renforcent son positionnement dans l’univers du voyage.

L’objectif affiché est de faire de son application un point d’entrée unique pour l’ensemble du parcours touristique, du transport à l’hébergement, en passant désormais par les expériences.

"Uber est déjà la plateforme incontournable pour les voyages internationaux.

Si nous sommes la première application que vous ouvrez en arrivant dans votre ville, il est tout à fait naturel pour nous de chercher à simplifier l'ensemble du voyage, l'expérience dans son ensemble," a déclaré son PDG, Dara Khosrowshahi, des propos repris par CNBC.

L'entreprise américaine vient par la même occasion de relancer la guerre des "super app" du voyage, à l'image de Google, Booking, Revolut et bien d'autres.

Uber : un rapprochement stratégique avec Accor

Autres articles
À partir de juin, Uber lancera Uber Boat dans cinq pays européens : la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Croatie.

Grâce à un partenariat avec Click&Boat, les utilisateurs pourront réserver des embarcations directement depuis l’application dans une vingtaine de destinations, dont Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez ou encore Toulon.

Au total, près de 50 000 bateaux seront accessibles via la plateforme, ouvrant la voie à de nouvelles expériences touristiques, notamment dans des zones prisées comme les Baléares, la Côte d’Azur ou la côte amalfitaine.

Les abonnés à Uber One bénéficieront par ailleurs d’un système de cashback, avec 10 % du montant de leur réservation reversés sous forme de crédits utilisables sur de futurs trajets ou commandes.

Uber renforce également son offre d’hébergement grâce à un partenariat stratégique avec Expedia Group. Dans un premier temps réservé aux États-Unis, cet accord permettra d’accéder à plus de 700 000 hébergements dans le monde.

Les locations de vacances de Vrbo viendront compléter cette offre dans un second temps. Uber précise que ce partenariat a vocation à être étendu à d’autres marchés.

Uber renforce aussi sa stratégie touristique avec un partenariat structurant noué avec Accor, via son programme de fidélité ALL Accor. Cette alliance multi-marchés vise à connecter hôtellerie, mobilité et livraison pour fluidifier le parcours client.

Les utilisateurs pourront relier leurs comptes et bénéficier d’avantages croisés, notamment du cumul de points ALL Accor sur les trajets Uber et les commandes Uber Eats, ainsi que de bénéfices supplémentaires pour les abonnés Uber One.

Mode Voyage : Uber se rêve en "conciergerie de voyage personnel"

L’intégration des services Uber dans l’écosystème ALL Accor permettra par ailleurs d’organiser l’ensemble du parcours, du domicile à l’hôtel.

Le déploiement débutera au second semestre 2026 dans plusieurs marchés clés, dont la France, avec l’ambition commune de renforcer la valeur et la continuité de l’expérience client.

Au-delà des partenariats, Uber dévoile plusieurs fonctionnalités destinées à enrichir l’offre utilisateur.

Parmi elles, le "Mode Voyage", conçu comme un véritable concierge digital. Déployé dans plusieurs pays anglophones, il permettra aux voyageurs d’être guidés dans les aéroports, de découvrir des recommandations locales ou encore de réserver des restaurants via OpenTable.

L'entreprise place la barre haute, car elle a déclaré, dans des propos publiés par Business Insider que les utilisateurs "peuvent désormais considérer l'application Uber comme un véritable service de conciergerie de voyage personnel."

A lire : Uber Safari : découvrez le Big Five avec... Uber !

Autre nouveauté : l’internationalisation du programme Uber One, qui permettra de cumuler et d’utiliser des crédits à l’étranger, renforçant ainsi la continuité de l’expérience utilisateur à l’échelle mondiale.

Ce n'est pas tout, car le géant du digital doit déployer la commande vocale, afin de réserver une course pour se rendre de tel à tel endroit ou commander un repas dans son restaurant préféré.


Lu 180 fois

Tags : accor, bateau, uber
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand News La Travel Tech

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression
En 2026, le métier d’agent de voyage reste animé par une forte passion, mais évolue dans un...
Dernière heure

French bee dévoile son programme pour l’été 2026

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brest (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TWINJET - Billettiste compagnie aérienne H/F - CDD - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CORREZE TOURISME - Responsable Commercial Tourisme Groupes H/F - CDI - (Tulle (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026
Partez en France

Partez en France

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?
Production

Production

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium
AirMaG

AirMaG

French bee dévoile son programme pour l’été 2026

French bee dévoile son programme pour l’été 2026
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias