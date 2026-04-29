Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

À l’occasion de son événement annuel GO-GET 2026, organisé à New York, Uber poursuit sa stratégie de diversification en annonçant une série de nouveautés qui renforcent son positionnement dans l’univers du voyage.
L’objectif affiché est de faire de son application un point d’entrée unique pour l’ensemble du parcours touristique, du transport à l’hébergement, en passant désormais par les expériences.
"Uber est déjà la plateforme incontournable pour les voyages internationaux.
Si nous sommes la première application que vous ouvrez en arrivant dans votre ville, il est tout à fait naturel pour nous de chercher à simplifier l'ensemble du voyage, l'expérience dans son ensemble," a déclaré son PDG, Dara Khosrowshahi, des propos repris par CNBC.
L'entreprise américaine vient par la même occasion de relancer la guerre des "super app" du voyage, à l'image de Google, Booking, Revolut et bien d'autres.
L’objectif affiché est de faire de son application un point d’entrée unique pour l’ensemble du parcours touristique, du transport à l’hébergement, en passant désormais par les expériences.
"Uber est déjà la plateforme incontournable pour les voyages internationaux.
Si nous sommes la première application que vous ouvrez en arrivant dans votre ville, il est tout à fait naturel pour nous de chercher à simplifier l'ensemble du voyage, l'expérience dans son ensemble," a déclaré son PDG, Dara Khosrowshahi, des propos repris par CNBC.
L'entreprise américaine vient par la même occasion de relancer la guerre des "super app" du voyage, à l'image de Google, Booking, Revolut et bien d'autres.
Uber : un rapprochement stratégique avec Accor
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Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
À partir de juin, Uber lancera Uber Boat dans cinq pays européens : la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Croatie.
Grâce à un partenariat avec Click&Boat, les utilisateurs pourront réserver des embarcations directement depuis l’application dans une vingtaine de destinations, dont Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez ou encore Toulon.
Au total, près de 50 000 bateaux seront accessibles via la plateforme, ouvrant la voie à de nouvelles expériences touristiques, notamment dans des zones prisées comme les Baléares, la Côte d’Azur ou la côte amalfitaine.
Les abonnés à Uber One bénéficieront par ailleurs d’un système de cashback, avec 10 % du montant de leur réservation reversés sous forme de crédits utilisables sur de futurs trajets ou commandes.
Uber renforce également son offre d’hébergement grâce à un partenariat stratégique avec Expedia Group. Dans un premier temps réservé aux États-Unis, cet accord permettra d’accéder à plus de 700 000 hébergements dans le monde.
Les locations de vacances de Vrbo viendront compléter cette offre dans un second temps. Uber précise que ce partenariat a vocation à être étendu à d’autres marchés.
Uber renforce aussi sa stratégie touristique avec un partenariat structurant noué avec Accor, via son programme de fidélité ALL Accor. Cette alliance multi-marchés vise à connecter hôtellerie, mobilité et livraison pour fluidifier le parcours client.
Les utilisateurs pourront relier leurs comptes et bénéficier d’avantages croisés, notamment du cumul de points ALL Accor sur les trajets Uber et les commandes Uber Eats, ainsi que de bénéfices supplémentaires pour les abonnés Uber One.
Grâce à un partenariat avec Click&Boat, les utilisateurs pourront réserver des embarcations directement depuis l’application dans une vingtaine de destinations, dont Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez ou encore Toulon.
Au total, près de 50 000 bateaux seront accessibles via la plateforme, ouvrant la voie à de nouvelles expériences touristiques, notamment dans des zones prisées comme les Baléares, la Côte d’Azur ou la côte amalfitaine.
Les abonnés à Uber One bénéficieront par ailleurs d’un système de cashback, avec 10 % du montant de leur réservation reversés sous forme de crédits utilisables sur de futurs trajets ou commandes.
Uber renforce également son offre d’hébergement grâce à un partenariat stratégique avec Expedia Group. Dans un premier temps réservé aux États-Unis, cet accord permettra d’accéder à plus de 700 000 hébergements dans le monde.
Les locations de vacances de Vrbo viendront compléter cette offre dans un second temps. Uber précise que ce partenariat a vocation à être étendu à d’autres marchés.
Uber renforce aussi sa stratégie touristique avec un partenariat structurant noué avec Accor, via son programme de fidélité ALL Accor. Cette alliance multi-marchés vise à connecter hôtellerie, mobilité et livraison pour fluidifier le parcours client.
Les utilisateurs pourront relier leurs comptes et bénéficier d’avantages croisés, notamment du cumul de points ALL Accor sur les trajets Uber et les commandes Uber Eats, ainsi que de bénéfices supplémentaires pour les abonnés Uber One.
Mode Voyage : Uber se rêve en "conciergerie de voyage personnel"
L’intégration des services Uber dans l’écosystème ALL Accor permettra par ailleurs d’organiser l’ensemble du parcours, du domicile à l’hôtel.
Le déploiement débutera au second semestre 2026 dans plusieurs marchés clés, dont la France, avec l’ambition commune de renforcer la valeur et la continuité de l’expérience client.
Au-delà des partenariats, Uber dévoile plusieurs fonctionnalités destinées à enrichir l’offre utilisateur.
Parmi elles, le "Mode Voyage", conçu comme un véritable concierge digital. Déployé dans plusieurs pays anglophones, il permettra aux voyageurs d’être guidés dans les aéroports, de découvrir des recommandations locales ou encore de réserver des restaurants via OpenTable.
L'entreprise place la barre haute, car elle a déclaré, dans des propos publiés par Business Insider que les utilisateurs "peuvent désormais considérer l'application Uber comme un véritable service de conciergerie de voyage personnel."
A lire : Uber Safari : découvrez le Big Five avec... Uber !
Autre nouveauté : l’internationalisation du programme Uber One, qui permettra de cumuler et d’utiliser des crédits à l’étranger, renforçant ainsi la continuité de l’expérience utilisateur à l’échelle mondiale.
Ce n'est pas tout, car le géant du digital doit déployer la commande vocale, afin de réserver une course pour se rendre de tel à tel endroit ou commander un repas dans son restaurant préféré.
Le déploiement débutera au second semestre 2026 dans plusieurs marchés clés, dont la France, avec l’ambition commune de renforcer la valeur et la continuité de l’expérience client.
Au-delà des partenariats, Uber dévoile plusieurs fonctionnalités destinées à enrichir l’offre utilisateur.
Parmi elles, le "Mode Voyage", conçu comme un véritable concierge digital. Déployé dans plusieurs pays anglophones, il permettra aux voyageurs d’être guidés dans les aéroports, de découvrir des recommandations locales ou encore de réserver des restaurants via OpenTable.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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