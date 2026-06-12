Pourboire : onetip boucle une levée de fonds pour accélérer dans le tourisme

La solution permet aux clients de laisser un pourboire via un QR code ou un tag NFC, directement depuis leur smartphone. L'objectif est de compenser la diminution progressive de l'usage des espèces, qui réduit les pourboires dans plusieurs métiers du tourisme.



Selon les données communiquées à TourMaG par l'entreprise, les collaborateurs utilisant la plateforme perçoivent en moyenne entre 120 et 130 euros nets supplémentaires par mois.



Le système repose sur un versement direct du client au collaborateur concerné. Les pourboires ne transitent pas par les systèmes de caisse des établissements.