Pourboire : onetip boucle une levée de fonds pour accélérer dans le tourisme

Olivier de Guyenro, fondateur d'onetip, veut accélérer le développement de la solution dans le tourisme. © onetip
onetip entend accélérer son développement dans le tourisme après avoir bouclé une levée de fonds.
La jeune entreprise, qui développe une solution de pourboire digital, souhaite renforcer ses équipes commerciales et communication tout en poursuivant l'évolution de sa plateforme.
L'entreprise est accompagnée dans cette démarche par Idonis, le cabinet fondé par Denis Lamouroux. « Il nous conseille, il nous accompagne et il nous présente un peu à ce milieu-là », explique Olivier de Guyenro, fondateur d'onetip.
Créée fin 2022, la société a lancé ses premières applications en 2023 avant de faire évoluer sa solution en 2024 avec l'intégration de tags NFC et de nouveaux supports destinés aux professionnels.
Depuis le début de l'année 2025, onetip a engagé une phase de déploiement commercial plus large. La plateforme est aujourd'hui utilisée dans plus de 350 structures liées au tourisme, indique Olivier de Guyenro.
Parmi les utilisateurs figurent des guides-conférenciers, des musées, des bases de loisirs ainsi qu'une cinquantaine d'établissements hôteliers.
La jeune entreprise, qui développe une solution de pourboire digital, souhaite renforcer ses équipes commerciales et communication tout en poursuivant l'évolution de sa plateforme.
L'entreprise est accompagnée dans cette démarche par Idonis, le cabinet fondé par Denis Lamouroux. « Il nous conseille, il nous accompagne et il nous présente un peu à ce milieu-là », explique Olivier de Guyenro, fondateur d'onetip.
Créée fin 2022, la société a lancé ses premières applications en 2023 avant de faire évoluer sa solution en 2024 avec l'intégration de tags NFC et de nouveaux supports destinés aux professionnels.
Depuis le début de l'année 2025, onetip a engagé une phase de déploiement commercial plus large. La plateforme est aujourd'hui utilisée dans plus de 350 structures liées au tourisme, indique Olivier de Guyenro.
Parmi les utilisateurs figurent des guides-conférenciers, des musées, des bases de loisirs ainsi qu'une cinquantaine d'établissements hôteliers.
onetip : un complément de revenus pour les équipes de terrain
La solution permet aux clients de laisser un pourboire via un QR code ou un tag NFC, directement depuis leur smartphone. L'objectif est de compenser la diminution progressive de l'usage des espèces, qui réduit les pourboires dans plusieurs métiers du tourisme.
Selon les données communiquées à TourMaG par l'entreprise, les collaborateurs utilisant la plateforme perçoivent en moyenne entre 120 et 130 euros nets supplémentaires par mois.
Le système repose sur un versement direct du client au collaborateur concerné. Les pourboires ne transitent pas par les systèmes de caisse des établissements.
Selon les données communiquées à TourMaG par l'entreprise, les collaborateurs utilisant la plateforme perçoivent en moyenne entre 120 et 130 euros nets supplémentaires par mois.
Le système repose sur un versement direct du client au collaborateur concerné. Les pourboires ne transitent pas par les systèmes de caisse des établissements.
Les visiteurs américains parmi les plus utilisateurs
L'entreprise travaille notamment avec des guides-conférenciers présents dans plusieurs musées et sites touristiques. Selon Olivier de Guyenro, la disparition progressive du cash chez les visiteurs étrangers a renforcé l'intérêt pour ce type de solution.
« Les Américains sont assez friands. Si vous avez une solution, c'est même eux qui la réclament quelque part », affirme-t-il.
Le dirigeant explique que plusieurs guides-conférenciers ont observé une baisse des pourboires depuis que de nombreux visiteurs voyagent principalement avec leur carte bancaire. Les clientèles américaines figurent parmi les plus habituées au pourboire digital.
Parallèlement à son développement commercial, onetip prépare plusieurs évolutions de sa plateforme. La société a notamment intégré la possibilité de déposer un avis Google après un pourboire et travaille sur de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l'expérience utilisateur.
A lire aussi: Agents de voyages : 12 conseils pour éviter les litiges avec vos clients
« Les Américains sont assez friands. Si vous avez une solution, c'est même eux qui la réclament quelque part », affirme-t-il.
Le dirigeant explique que plusieurs guides-conférenciers ont observé une baisse des pourboires depuis que de nombreux visiteurs voyagent principalement avec leur carte bancaire. Les clientèles américaines figurent parmi les plus habituées au pourboire digital.
Parallèlement à son développement commercial, onetip prépare plusieurs évolutions de sa plateforme. La société a notamment intégré la possibilité de déposer un avis Google après un pourboire et travaille sur de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l'expérience utilisateur.
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