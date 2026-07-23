Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression





Il s’est rapidement propagé dans une forêt de pins dense et sèche, avant de progresser vers Le Porge puis vers la presqu’île de Lège-Cap-Ferret.



La situation météorologique a compliqué le travail des secours. Les vents, qui ont soufflé du nord et du nord-est dans le secteur, ont contribué à favoriser la propagation du feu vers le sud-ouest puis vers les zones situées en direction du Porge et du nord du Bassin.



Les conditions sont restées défavorables, avec un incendie décrit par les secours comme particulièrement violent et difficile à maîtriser.



Face à la progression du feu, les autorités ont procédé à de nombreuses évacuations préventives. Au total, huit campings et centres de vacances ont été concernés, parmi lesquels La Grigne, La Jenny, Le Truc Vert, La Prairie, La Pinède, Camping aux Couleurs du Ferret, Le Grand Crohot et Brémontier.



Ces établissements sont principalement situés entre Le Porge, la côte océane et la presqu’île du Cap-Ferret, au cœur d'une zone très fréquentée par les touristes durant l'été.



Près de 10 000 personnes ont ainsi été évacuées des structures touristiques, auxquelles se sont ajoutés plus d’un millier d’habitants vivant sur les franges forestières.



Plusieurs communes, dont Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Lacanau, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge et Bordeaux, ont ouvert des lieux d’accueil.



Plus de 2 500 personnes y ont été hébergées ou accueillies temporairement, indique la Préfecture de la Gironde.



En cette fin de matinée, de nouvelles évacuations préventives ont eu lieu afin de soulager le travail des forces de secours et de gérer les évacuations de manière progressive.



Le feu se situant pour l'heure, à proximité du village de Lège et n’ayant pas franchi la route du Grand Crohot, la préfecture a donné l’ordre d’évacuer à titre préventif les établissements suivants situés à Claouey, à proximité de la forêt : le VVF, le camping des embruns et le domaine du Ferret. Un feu a pris mercredi 22 juillet 2026 à la mi-journée dans le secteur de Saumos , au nord du Bassin d’Arcachon.Il s’est rapidement propagé dans une forêt de pins dense et sèche, avant de progresser versLa situation météorologique a. Les vents, qui ont soufflé du nord et du nord-est dans le secteur, ont contribué à favoriser lavers le sud-ouest puis vers les zones situées en direction duLes conditions sont restées, avec un incendie décrit par les secours comme particulièrementetà maîtriser.Face à la progression du feu, les autorités ont procédé à de. Au total,Ces établissements sont principalement situés entre Le Porge, la côte océane et la presqu’île du Cap-Ferret, au cœur d'une zone trèspar les touristes durant l'été.Près deont ainsi été évacuées des structures touristiques, auxquelles se sont ajoutés plus d’un millier d’habitants vivant sur les franges forestières.Plus de 2 500 personnes y ont été hébergées ou accueillies temporairement, indique la Préfecture de la Gironde.En cette fin de matinée, de nouvelles évacuations préventives ont eu lieu afin de soulager le travail des forces de secours et de gérer les évacuations de manière progressive.Le feu se situant pour l'heure, à proximité du village de Lège et n’ayant pas franchi la route du Grand Crohot, la préfecture a donné l’ordre d’évacuer à titre préventif les établissements suivants situés à Claouey, à proximité de la forêt :



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