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Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression

Un feu parti de Saumos progresse vers Le Porge et Lège-Cap-Ferret


Parti de Saumos, en Gironde, un incendie qui progresse depuis le 22 juillet 2026 a déjà parcouru plus de 2 000 hectares et entraîné l’évacuation de près de 12 000 personnes, dont de nombreux touristes. Alors que le feu se dirige vers Le Porge puis Lège-Cap-Ferret, plusieurs campings et centres de vacances ont dû être évacués.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 11:50

Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression - Depositphotos.com, VanderWolf Images
Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression - Depositphotos.com, VanderWolf Images
CroisiEurope
Un feu a pris mercredi 22 juillet 2026 à la mi-journée dans le secteur de Saumos, au nord du Bassin d’Arcachon.

Il s’est rapidement propagé dans une forêt de pins dense et sèche, avant de progresser vers Le Porge puis vers la presqu’île de Lège-Cap-Ferret.

La situation météorologique a compliqué le travail des secours. Les vents, qui ont soufflé du nord et du nord-est dans le secteur, ont contribué à favoriser la propagation du feu vers le sud-ouest puis vers les zones situées en direction du Porge et du nord du Bassin.

Les conditions sont restées défavorables, avec un incendie décrit par les secours comme particulièrement violent et difficile à maîtriser.

Face à la progression du feu, les autorités ont procédé à de nombreuses évacuations préventives. Au total, huit campings et centres de vacances ont été concernés, parmi lesquels La Grigne, La Jenny, Le Truc Vert, La Prairie, La Pinède, Camping aux Couleurs du Ferret, Le Grand Crohot et Brémontier.

Ces établissements sont principalement situés entre Le Porge, la côte océane et la presqu’île du Cap-Ferret, au cœur d'une zone très fréquentée par les touristes durant l'été.

Près de 10 000 personnes ont ainsi été évacuées des structures touristiques, auxquelles se sont ajoutés plus d’un millier d’habitants vivant sur les franges forestières.

Plusieurs communes, dont Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Lacanau, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge et Bordeaux, ont ouvert des lieux d’accueil.

Plus de 2 500 personnes y ont été hébergées ou accueillies temporairement, indique la Préfecture de la Gironde.

En cette fin de matinée, de nouvelles évacuations préventives ont eu lieu afin de soulager le travail des forces de secours et de gérer les évacuations de manière progressive.

Le feu se situant pour l'heure, à proximité du village de Lège et n’ayant pas franchi la route du Grand Crohot, la préfecture a donné l’ordre d’évacuer à titre préventif les établissements suivants situés à Claouey, à proximité de la forêt : le VVF, le camping des embruns et le domaine du Ferret.

Incendie dans le Bassin d’Arcachon : des vacances interrompues en pleine saison

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Cette décision s’appuie notamment sur le retour d’expérience des feux de 2022 impliquant des établissements de plein air.

Par ailleurs, le phare du Cap Ferret est également fermé.

Pour les professionnels du tourisme comme pour les vacanciers, l’incendie intervient au cœur de la période la plus importante de l’année. Des milliers de touristes ont dû quitter leur lieu de séjour dans l’urgence, parfois avec peu de temps pour récupérer leurs affaires.

Au camping de La Grigne, au Porge, près de 3 500 personnes ont été évacuées mercredi soir.

Une partie des vacanciers a été dirigée vers Lège-Cap-Ferret, où plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans des salles municipales et différents sites d’accueil.

La priorité reste toutefois la protection des populations et la lutte contre l’incendie. À ce stade, aucune victime n'a été recensée. Environ 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés, appuyés par d'importants moyens terrestres et aériens.

Les secours ont notamment engagé des Dash, des Canadair et des avions Air Tractor, tandis que plusieurs routes et accès aux massifs ont été fermés.

Pour les professionnels du tourisme, l'impact immédiat est d'abord logistique : évacuations, annulations, déplacements de vacanciers et interruption de l'activité dans plusieurs établissements.

Les conséquences économiques dépendront toutefois de la durée de l'incendie et du maintien ou non des restrictions d'accès dans les prochains jours.

Incendie dans le Bassin d’Arcachon : quatre ans après les incendies de 2022

Le nouvel incendie ravive inévitablement le souvenir de l'été 2022. À l'époque, la Gironde avait été frappée par deux incendies majeurs, à La Teste-de-Buch et à Landiras.

Plus de 30 000 hectares de forêt avaient été détruits et cinq campings situés au pied de la Dune du Pilat avaient été ravagés par les flammes.

Parmi eux figurait le célèbre camping des Flots Bleus, rendu célèbre par la série « Camping », qui avait été détruit à près de 90%. L'établissement avait finalement rouvert partiellement ses portes au printemps 2023, après plusieurs mois de reconstruction.

En juillet 2022, les conséquences pour l'hébergement de plein air avaient été particulièrement importantes. Cinq campings détruits dans le secteur de la Teste-de-Buch représentaient une part significative de la capacité d'accueil touristique du Bassin d'Arcachon.

Le secteur avait alors dû faire face à une double crise : la destruction de plusieurs établissements et l'impact plus large sur l'image et la fréquentation de la destination.

Quatre ans plus tard, le feu ne touche pas exactement les mêmes secteurs, mais la situation souligne une nouvelle fois la vulnérabilité des destinations touristiques implantées au cœur des massifs forestiers.

Le Porge, Lège-Cap-Ferret et les communes voisines concentrent en effet de nombreux campings, villages de vacances et centres de plein air, souvent installés à proximité immédiate de la forêt et du littoral.


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Tags : gironde, incendie
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