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Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises

accord de partage de code avec SNCF Voyageurs


Malaysia Airlines s'associe à SNCF Voyageurs pour proposer une offre Train + Air. Grâce à ce partenariat de partage de code, la compagnie propose désormais des itinéraires combinant train et avion entre 28 villes françaises et son réseau international via Paris-Charles de Gaulle, avec une réservation unique destinée à simplifier le parcours des voyageurs.


Rédigé par le Jeudi 16 Juillet 2026 à 13:35

Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
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Malaysia Airlines poursuit le développement de son offre intermodale en Europe. La compagnie a conclu un partenariat de partage de code avec SNCF Voyageurs afin de proposer des itinéraires combinant train et avion entre 28 villes françaises et son réseau international au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Les billets sont disponibles à la réservation depuis le 10 juillet 2026 sur le site de Malaysia Airlines. Ce partenariat s'appuie sur l'offre TRAIN + AIR de SNCF Voyageurs et permet aux passagers de réserver en une seule fois leur trajet ferroviaire jusqu'à Paris-Charles de Gaulle (CDG), puis leur vol vers les destinations desservies par la compagnie en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'objectif est de simplifier les correspondances en proposant un itinéraire unique, avec une réservation centralisée et une continuité entre les segments ferroviaires et aériens.

A lire aussi : Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"

TRAIN + AIR : étendre le réseau au-delà de Paris

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Dans le cadre de cet accord, Malaysia Airlines apposera son code commercial sur les services ferroviaires opérés par SNCF via le code IATA « 9B » d'AccesRail. Les voyageurs pourront ainsi inclure leur trajet en train directement dans leur réservation aérienne.

Le dispositif couvre 28 gares françaises, parmi lesquelles Lyon Part-Dieu, Marseille, Lille Europe, Strasbourg, Rennes, Bordeaux Saint-Jean, Nantes, Montpellier, Avignon TGV ou encore Aix-en-Provence TGV.

« Ce partenariat avec SNCF Voyageurs représente une étape clé dans l'avancement de notre stratégie globale visant à offrir une connectivité véritablement fluide et de bout en bout à nos clients à travers l'Europe », explique Bryan Foong, Chief Executive Officer of Airline Business de Malaysia Aviation Group.

Selon lui, cette intégration du train et de l'avion permet d'étendre le réseau de la compagnie au-delà de Paris-Charles de Gaulle tout en offrant « davantage de confort grâce à des correspondances fluides et à un itinéraire unique ».

Cette collaboration s'inscrit dans le programme MHrail, développé par Malaysia Airlines pour renforcer les connexions entre le transport ferroviaire et aérien sur plusieurs marchés internationaux.

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Tags : malaysia airlines, sncf
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Commentaires

1.Posté par SERGE 13 le 16/07/2026 13:45 | Alerter
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