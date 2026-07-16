Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises

Dans le cadre de cet accord, Malaysia Airlines apposera son code commercial sur les services ferroviaires opérés par SNCF via le code IATA « 9B » d'AccesRail. Les voyageurs pourront ainsi inclure leur trajet en train directement dans leur réservation aérienne.



Le dispositif couvre 28 gares françaises, parmi lesquelles Lyon Part-Dieu, Marseille, Lille Europe, Strasbourg, Rennes, Bordeaux Saint-Jean, Nantes, Montpellier, Avignon TGV ou encore Aix-en-Provence TGV.



« Ce partenariat avec SNCF Voyageurs représente une étape clé dans l'avancement de notre stratégie globale visant à offrir une connectivité véritablement fluide et de bout en bout à nos clients à travers l'Europe », explique Bryan Foong, Chief Executive Officer of Airline Business de Malaysia Aviation Group.



Selon lui, cette intégration du train et de l'avion permet d'étendre le réseau de la compagnie au-delà de Paris-Charles de Gaulle tout en offrant « davantage de confort grâce à des correspondances fluides et à un itinéraire unique ».



Cette collaboration s'inscrit dans le programme MHrail, développé par Malaysia Airlines pour renforcer les connexions entre le transport ferroviaire et aérien sur plusieurs marchés internationaux.