La Caverne du Pont Neuf bat des records de fréquentation à Paris

L’œuvre de JR a également contribué au rayonnement international de la destination. L’analyse menée par Paris je t’aime révèle une hausse de la présence de plusieurs clientèles étrangères durant la période d’ouverture au public, du 15 au 28 juin, par rapport à la même période en 2025.



Parmi les nationalités davantage représentées figurent notamment les visiteurs américains (+14,1%), canadiens (+23,3%), argentins (+54,7%), sud-coréens (+7,5%), néerlandais (+17,5%) et tchèques (+15,1%).



Au-delà de sa fréquentation physique, La Caverne du Pont Neuf a également bénéficié d’une importante couverture médiatique internationale, avec plus de 3 000 articles en ligne consacrés à l’œuvre.



" L’œuvre a permis de faire parler de la destination à l’international. Ce succès réaffirme une conviction essentielle : l’audace artistique est un levier puissant d’attractivité pour Paris ", ajoute Corinne Menegaux.