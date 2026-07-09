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La Caverne du Pont Neuf bat des records de fréquentation à Paris

6,4 millions de visiteurs en quelques semaines


La Caverne du Pont Neuf, installation monumentale de l’artiste JR, a attiré 6,4 millions de visiteurs en un peu plus d’un mois à Paris. Selon une estimation de Paris je t’aime, l’œuvre temporaire confirme le pouvoir d’attraction de l’art dans l’espace public et son rôle dans le rayonnement touristique de la capitale.


Rédigé par le Jeudi 9 Juillet 2026 à 18:26

La Caverne du Pont Neuf, installation monumentale de l’artiste JR, a attiré 6,4 millions de visiteurs - Photo : 2026 Atelier JR
La Caverne du Pont Neuf, installation monumentale de l’artiste JR, a attiré 6,4 millions de visiteurs - Photo : 2026 Atelier JR
IFTM
La Caverne du Pont Neuf, œuvre monumentale de l’artiste JR installée sur le célèbre pont parisien, a attiré 6,4 millions de personnes entre le 20 mai et le 28 juin 2026.

Selon une estimation réalisée par Paris je t’aime, l’office du tourisme de Paris, à partir des données fournies par Orange Flux Vision Tourisme, l’installation confirme l’engouement du public pour les œuvres artistiques investissant l’espace urbain.

Avec une fréquentation moyenne de 41 154 visiteurs-explorateurs par jour à l’intérieur de la structure, La Caverne du Pont Neuf a enregistré une affluence quotidienne supérieure à celle du musée du Louvre, considéré comme le musée le plus visité au monde.

Un succès touristique malgré un contexte défavorable

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Le succès de l’installation intervient dans une période pourtant marquée par plusieurs contraintes, et notamment 21 jours de forte canicule sur la période d’observation, qui ont incité une partie des habitants à limiter leurs déplacements et certains voyageurs à modifier ou annuler leurs séjours à Paris.

Cinq ans après L’Arc de Triomphe, Wrapped de Christo et Jeanne-Claude, qui avait accueilli environ 6 millions de visiteurs, La Caverne du Pont Neuf confirme l’attractivité des grands projets artistiques temporaires dans la capitale.

"Les premiers indicateurs que nous observons confirment déjà son impact culturel, médiatique et touristique. La Caverne s’est inscrite dans une saison propice au tourisme (congrès, expositions, Fête de la Musique…) et dans une zone déjà très appréciée des visiteurs", souligne Corinne Menegaux, directrice générale de Paris je t’aime.

Une visibilité internationale renforcée pour Paris

L’œuvre de JR a également contribué au rayonnement international de la destination. L’analyse menée par Paris je t’aime révèle une hausse de la présence de plusieurs clientèles étrangères durant la période d’ouverture au public, du 15 au 28 juin, par rapport à la même période en 2025.

Parmi les nationalités davantage représentées figurent notamment les visiteurs américains (+14,1%), canadiens (+23,3%), argentins (+54,7%), sud-coréens (+7,5%), néerlandais (+17,5%) et tchèques (+15,1%).

Au-delà de sa fréquentation physique, La Caverne du Pont Neuf a également bénéficié d’une importante couverture médiatique internationale, avec plus de 3 000 articles en ligne consacrés à l’œuvre.

"L’œuvre a permis de faire parler de la destination à l’international. Ce succès réaffirme une conviction essentielle : l’audace artistique est un levier puissant d’attractivité pour Paris", ajoute Corinne Menegaux.

Une seconde vie pour 90% des matériaux utilisés

Si La Caverne du Pont Neuf sera entièrement démontée d’ici au 13 juillet 2026, son impact se poursuivra au-delà de sa présentation au public. Près de 90% des matériaux utilisés pour sa création seront réemployés.

La toile extérieure, devenue l’un des symboles visuels de l’installation, connaîtra notamment une seconde vie autour d’un projet articulé autour de trois axes : relier, abriter et inspirer.

Cette démarche vise à prolonger l’esprit de l’œuvre en favorisant de nouveaux usages, des rencontres et des imaginaires partagés, au-delà de son installation temporaire au cœur de Paris.


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Tags : paris, paris je t'aime
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