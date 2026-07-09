Pour Lionel Bertounèche, la réussite d'un projet d'IA ne dépend finalement pas de la performance technique des modèles. Elle repose avant tout sur leur appropriation par les équipes.



Il résume cette conviction dans une règle simple : les « 3 U ». Une intelligence artificielle doit être utile, c'est-à-dire répondre à un véritable besoin métier ; utilisable, parce qu'une technologie complexe ne sera jamais adoptée ; enfin utilisée, car un outil, aussi performant soit-il, ne crée aucune valeur s'il reste inutilisé.



Cette réflexion dépasse largement la technologie. Selon lui, les compétences qui feront la différence demain relèveront davantage des qualités humaines que des compétences techniques : curiosité, capacité d'adaptation, humilité, sens critique et pragmatisme.



Autant de qualités qui permettront aux professionnels de travailler avec l'intelligence artificielle plutôt que de la subir.



Le tourisme a toujours été une industrie profondément humaine. L'arrivée des agents IA ne remet pas en cause cette réalité. Elle invite au contraire les professionnels à concentrer leur énergie sur ce que les algorithmes peinent encore à produire : l'émotion, la relation, le récit et l'expérience vécue.