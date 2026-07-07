Club Med lance son premier tournoi de padel international

Club Med lance le "Club Med Padel Tour" son premier tournoi de padel amateur et international, image by ClubMed
Après le succès de la Club Med Padel Cup en 2025, un événement qui réunissait des célébrités et des champions français en Espagne, le Club Med passe à la vitesse supérieure.
Dès le mois d’octobre 2026, le Club Med Padel Tour fera vibrer les passionnés de la discipline à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec pour horizon une finale de rêve sous le soleil de Marbella.
Le tournoi débutera en octobre 2026 et fera escale dans plusieurs pays clés, notamment la France, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Afrique du Sud.
En France, le coup d’envoi officiel sera donné le 2 octobre au club 4Padel de Boulogne-Billancourt, avant de parcourir une dizaine de grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, jusqu’en janvier 2027.
Les vainqueurs de chaque pays se retrouveront en mars 2027 pour une grande finale internationale au Club Med Magna Marbella, avec, à la clé, un séjour tout inclus pour deux personnes dans l’un des Resorts de la marque.
Dès le mois d’octobre 2026, le Club Med Padel Tour fera vibrer les passionnés de la discipline à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec pour horizon une finale de rêve sous le soleil de Marbella.
Le tournoi débutera en octobre 2026 et fera escale dans plusieurs pays clés, notamment la France, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Afrique du Sud.
En France, le coup d’envoi officiel sera donné le 2 octobre au club 4Padel de Boulogne-Billancourt, avant de parcourir une dizaine de grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, jusqu’en janvier 2027.
Les vainqueurs de chaque pays se retrouveront en mars 2027 pour une grande finale internationale au Club Med Magna Marbella, avec, à la clé, un séjour tout inclus pour deux personnes dans l’un des Resorts de la marque.
Club Med Padel Tour : une compétition intergénérationnelle
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Le tournoi se veut accessible et fidèle aux valeurs du Club Med.
Organisé en deux catégories distinctes, femmes et hommes, il impose une règle unique et originale : l’âge cumulé des deux partenaires de chaque binôme doit être égal ou supérieur à 60 ans.
Cette spécificité a été pensée pour encourager les associations intergénérationnelles sur le terrain.
Chaque étape régionale sera conçue comme un rendez-vous festif, comprenant des matchs disputés dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale, des animations musicales avec DJ sets et sessions photocall, des cocktails ou apéritifs accompagnant les cérémonies de remise des prix, ainsi que des ateliers d’essai de matériel sportif de pointe.
La gestion opérationnelle est confiée à l’agence Padel + Agency, fondée par Robin Haziza, figure incontournable du milieu et ancien capitaine de l’équipe de France de padel.
Cette initiative vient consolider le positionnement du Club Med, pionnier de la discipline en vacances. La marque compte déjà 15 Resorts équipés de près de 55 pistes de padel à travers le monde et prévoit l’ouverture de nouveaux terrains supplémentaires en 2026.
Organisé en deux catégories distinctes, femmes et hommes, il impose une règle unique et originale : l’âge cumulé des deux partenaires de chaque binôme doit être égal ou supérieur à 60 ans.
Cette spécificité a été pensée pour encourager les associations intergénérationnelles sur le terrain.
Chaque étape régionale sera conçue comme un rendez-vous festif, comprenant des matchs disputés dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale, des animations musicales avec DJ sets et sessions photocall, des cocktails ou apéritifs accompagnant les cérémonies de remise des prix, ainsi que des ateliers d’essai de matériel sportif de pointe.
La gestion opérationnelle est confiée à l’agence Padel + Agency, fondée par Robin Haziza, figure incontournable du milieu et ancien capitaine de l’équipe de France de padel.
Cette initiative vient consolider le positionnement du Club Med, pionnier de la discipline en vacances. La marque compte déjà 15 Resorts équipés de près de 55 pistes de padel à travers le monde et prévoit l’ouverture de nouveaux terrains supplémentaires en 2026.