Club Med lance son premier tournoi de padel international

Le tournoi se veut accessible et fidèle aux valeurs du Club Med.



Organisé en deux catégories distinctes, femmes et hommes, il impose une règle unique et originale : l’âge cumulé des deux partenaires de chaque binôme doit être égal ou supérieur à 60 ans.



Cette spécificité a été pensée pour encourager les associations intergénérationnelles sur le terrain.



Chaque étape régionale sera conçue comme un rendez-vous festif, comprenant des matchs disputés dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale, des animations musicales avec DJ sets et sessions photocall, des cocktails ou apéritifs accompagnant les cérémonies de remise des prix, ainsi que des ateliers d’essai de matériel sportif de pointe.



La gestion opérationnelle est confiée à l’agence Padel + Agency, fondée par Robin Haziza, figure incontournable du milieu et ancien capitaine de l’équipe de France de padel.



Cette initiative vient consolider le positionnement du Club Med, pionnier de la discipline en vacances. La marque compte déjà 15 Resorts équipés de près de 55 pistes de padel à travers le monde et prévoit l’ouverture de nouveaux terrains supplémentaires en 2026.