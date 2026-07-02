Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

C’est sur l'Hôtel Chais Monnet & Spa, un élégant 5 étoiles de 92 chambres et suites qu’ouvre le porche monumental en pierre taillée qui marque l’entrée du 50, avenue Paul-Firino-Martell, à Cognac.
Membre du prestigieux réseau The Leading Hotels of the World, cet hôtel de luxe a été le premier –et, à ce jour, toujours le seul- dans le centre de la « capitale » de la célèbre eau-de-vie.
Il n'en a pas toujours été ainsi. De 1838 à 1952, ces lieux ont abrité une célèbre distillerie de cognac. Plusieurs propriétaires s’y sont succédé, mais un seul est passé à la postérité : Jean-Gabriel Monnet.
Sans doute ce négociant a t-il été, en son temps, avisé et fort prospère grâce à la qualité exceptionnelle de ses cognacs qui avaient conquis tous les continents. Cependant, sa renommée lui vient aussi, pour partie, d’avoir été le père de ... son fils, prénommé Jean.
Né à Cognac en 1888 et entré très jeune -avec succès- dans l'affaire familiale, Jean Monnet avait ensuite entamé une carrière de banquier d'affaires aux Etats-Unis, puis pris la tête de l'affaire familiale entre les deux guerres mondiales.
Après 1945, Jean Monnet embrassera une brillante carrière politique, devenant l'un des "pères" de la construction européenne, ce qui lui a valu d'être inhumé au Panthéon.
Membre du prestigieux réseau The Leading Hotels of the World, cet hôtel de luxe a été le premier –et, à ce jour, toujours le seul- dans le centre de la « capitale » de la célèbre eau-de-vie.
Il n'en a pas toujours été ainsi. De 1838 à 1952, ces lieux ont abrité une célèbre distillerie de cognac. Plusieurs propriétaires s’y sont succédé, mais un seul est passé à la postérité : Jean-Gabriel Monnet.
Sans doute ce négociant a t-il été, en son temps, avisé et fort prospère grâce à la qualité exceptionnelle de ses cognacs qui avaient conquis tous les continents. Cependant, sa renommée lui vient aussi, pour partie, d’avoir été le père de ... son fils, prénommé Jean.
Né à Cognac en 1888 et entré très jeune -avec succès- dans l'affaire familiale, Jean Monnet avait ensuite entamé une carrière de banquier d'affaires aux Etats-Unis, puis pris la tête de l'affaire familiale entre les deux guerres mondiales.
Après 1945, Jean Monnet embrassera une brillante carrière politique, devenant l'un des "pères" de la construction européenne, ce qui lui a valu d'être inhumé au Panthéon.
Un "Monnet corner", en hommage à la saga familiale
Quel que soit le motif de son séjour, celle ou celui qui descend au Chais Monnet Hôtel & Spa se trouve confronté à ce destin exceptionnel.
Près du hall d’entrée, un « Monnet corner» évoque la saga familiale. Et, dans les jardins, se dresse le bel hôtel particulier de la famille Monnet désormais dévolu à une galerie d'art et aux œuvres du peintre Emmanuel Pierre.
Aussi prestigieuse cette saga familiale soit-elle, l'histoire de ces Chais s'inscrit désormais dans un autre univers. Certes, les Monnet ont conservé leur distillerie jusqu’en 1962.
Ensuite, elle est passée de main en main : celles de la firme allemande Scharlachberg, puis celles d'Hennessy, qui l'a cédée en 2004 à la municipalité de Cognac.
Dès lors, divers projets, parfois extravagants, de reconversion ont circulé jusqu’à ce que l’homme d'affaires anglo-iranien Javad Marandi, propriétaire du Soho Farmhouse en Angleterre, accepte, en 2016, d’investir 60 millions d'euros pour transformer le site en hôtel de luxe. Il a fallu deux ans de travaux pour toucher au but, en 2018.
A lire aussi : Explore Cognac dévoile dix nouvelles expériences touristiques estivales
Près du hall d’entrée, un « Monnet corner» évoque la saga familiale. Et, dans les jardins, se dresse le bel hôtel particulier de la famille Monnet désormais dévolu à une galerie d'art et aux œuvres du peintre Emmanuel Pierre.
Aussi prestigieuse cette saga familiale soit-elle, l'histoire de ces Chais s'inscrit désormais dans un autre univers. Certes, les Monnet ont conservé leur distillerie jusqu’en 1962.
Ensuite, elle est passée de main en main : celles de la firme allemande Scharlachberg, puis celles d'Hennessy, qui l'a cédée en 2004 à la municipalité de Cognac.
Dès lors, divers projets, parfois extravagants, de reconversion ont circulé jusqu’à ce que l’homme d'affaires anglo-iranien Javad Marandi, propriétaire du Soho Farmhouse en Angleterre, accepte, en 2016, d’investir 60 millions d'euros pour transformer le site en hôtel de luxe. Il a fallu deux ans de travaux pour toucher au but, en 2018.
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Un beau geste architectural
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'architecte Didier Poignant, du cabinet parisien Ertim qui a été chargé de la transformation, a réussi un coup de maître.
Certes, cet architecte avait de sérieuses références : le Royal Monceau, le Grand Hôtel Intercontinental et The Hoxton à Paris, l’hôtel du Jeu de Paume à Chantilly etc. Il était tout de même confronté à un défi de taille, puisqu'il s'agissait de transformer en complexe hôtelier un ouvrage industriel (rare) de la première moitié du XIXe siècle, classé au Patrimoine Industriel de France.
Plutôt que de démolir, Bernard Poignant s'est employé à conserver et à réhabiliter les trésors du site - le « Grand Chai des foudres » et les deux spacieux chais de vieillissement de 1500 m²-, à valoriser les puissantes charpentes, puis à dégager les perspectives et les volumes.
Les quatre chais existant sont désormais reliés par un espace de verre et d'acier, où sont regroupées aujourd’hui toutes les fonctions principales d’accueil de l’hôtel. Un escalier en métal mène à l'étage.
Partant de là, un long cheminement sous verrière, bordé des deux côtés par un bassin végétalisé où bruit l'eau, mène à une cour où se dresse le seul bâtiment contemporain du complexe hôtelier.
Les façades de verre de celui-ci sont couvertes de spectaculaires vrilles d’acier corten, évoquant des ceps de vigne. Il accueille des chambres, une salle de conférence ainsi qu’un vaste espace bien-être comprenant notamment un Spa récompensé par le célèbre guide Condé Nast Johansens.
Ses salles de massage (trois simples, une double) proposent des soins personnalisés à base des produits bio de la Maison Kos Paris.
Certes, cet architecte avait de sérieuses références : le Royal Monceau, le Grand Hôtel Intercontinental et The Hoxton à Paris, l’hôtel du Jeu de Paume à Chantilly etc. Il était tout de même confronté à un défi de taille, puisqu'il s'agissait de transformer en complexe hôtelier un ouvrage industriel (rare) de la première moitié du XIXe siècle, classé au Patrimoine Industriel de France.
Plutôt que de démolir, Bernard Poignant s'est employé à conserver et à réhabiliter les trésors du site - le « Grand Chai des foudres » et les deux spacieux chais de vieillissement de 1500 m²-, à valoriser les puissantes charpentes, puis à dégager les perspectives et les volumes.
Les quatre chais existant sont désormais reliés par un espace de verre et d'acier, où sont regroupées aujourd’hui toutes les fonctions principales d’accueil de l’hôtel. Un escalier en métal mène à l'étage.
Partant de là, un long cheminement sous verrière, bordé des deux côtés par un bassin végétalisé où bruit l'eau, mène à une cour où se dresse le seul bâtiment contemporain du complexe hôtelier.
Les façades de verre de celui-ci sont couvertes de spectaculaires vrilles d’acier corten, évoquant des ceps de vigne. Il accueille des chambres, une salle de conférence ainsi qu’un vaste espace bien-être comprenant notamment un Spa récompensé par le célèbre guide Condé Nast Johansens.
Ses salles de massage (trois simples, une double) proposent des soins personnalisés à base des produits bio de la Maison Kos Paris.
Classicisme chic à la française
Réparties sur plusieurs bâtiments, toutes lumineuses et agréablement spacieuses, les 92 chambres et suites affichent une décoration au classicisme chic à la française. Mais, l'association des matériaux nobles et des matières naturelles y fait perdurer le charme traditionnel cognaçais.
Les espaces élégants (de 28 à 38 m2 ) des 50 chambres "Deluxe" (compter à partir de 280 €)]b se répartissent entre le bâtiment contemporain "Les Ceps" -au premier ou second étage- et le bâtiment historique, "Les Chais", soit au premier étage, soit en rez-de-jardin.
Les 21 chambres « premier » (39 à 47 m2),]b équipées d’une baignoire et d’une douche, se répartissent, elles aussi, entre "Les Ceps" et "Les Chais".
Les 21 suites qui, toutes, peuvent accueillir jusqu’à trois adultes et sont, elles aussi, réparties entre ces deux bâtiments.
Si les 11 "Junior" font de 49 à 62 m2 (compter à partir de 500 €), les 9 "Suites" sont, elles, de précieux écrins de 68 à 87 m2, dotés d’un salon privatif qui permet aussi bien les réunions privées que les rendez-vous d’affaires.
Quant à la Suite présidentielle baptisée Jean-Gabriel Monnet, elle entend offrir, sur 170 m2, la quintessence du savoir-faire hôtelier des Chais Monnet, avec un accès privilégié à une cabine de soins privative.
Les espaces élégants (de 28 à 38 m2 ) des 50 chambres "Deluxe" (compter à partir de 280 €)]b se répartissent entre le bâtiment contemporain "Les Ceps" -au premier ou second étage- et le bâtiment historique, "Les Chais", soit au premier étage, soit en rez-de-jardin.
Les 21 chambres « premier » (39 à 47 m2),]b équipées d’une baignoire et d’une douche, se répartissent, elles aussi, entre "Les Ceps" et "Les Chais".
Les 21 suites qui, toutes, peuvent accueillir jusqu’à trois adultes et sont, elles aussi, réparties entre ces deux bâtiments.
Si les 11 "Junior" font de 49 à 62 m2 (compter à partir de 500 €), les 9 "Suites" sont, elles, de précieux écrins de 68 à 87 m2, dotés d’un salon privatif qui permet aussi bien les réunions privées que les rendez-vous d’affaires.
Quant à la Suite présidentielle baptisée Jean-Gabriel Monnet, elle entend offrir, sur 170 m2, la quintessence du savoir-faire hôtelier des Chais Monnet, avec un accès privilégié à une cabine de soins privative.
L'unique étoile Michelin de Cognac
L'Hôtel Chais Monnet & Spa offre aussi une gamme variée d'univers pour se régaler et se détendre.
A "La Distillerie", l'ambiance est mi brasserie-mi loft. On s'y retrouve sous d'imposantes poutres pour un élégant petit-déjeuner-buffet, puis pour déjeuner (à partir de 12h00, formule à 38 €) et, ensuite, pour dîner (à partir de 19h00, menu à 47 €) dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, sublimée par l'immense verrière et les carreaux de ciment du sol.
La cuisine, décomplexée, y est inspirée par la grande tradition française, les assiettes sont généreuses, bien travaillées et ponctuées de jolies surprises cet amuse-bouche en pain cristal avec rillettes de saumon et gel d'huîtres décoré d'une impertinente fleur rose.
Les gourmets, eux, s'offrent le restaurant "Les Foudres", qui a, depuis 2021, accroché à son palmarès l'unique étoile Michelin de Cognac. Une tenue élégante y est requise. Compter 80€ pour un menu en trois temps.
Installé dans un bâtiment chargé d’histoire, et sous des foudres centenaires, cette table gastronomique invite, du mercredi au dimanche inclus, de 19h00 à 21h30, à rencontrer les hommes qui magnifient le terroir et ses traditions.
Les Chefs Mathis Debize et Alexandre Mornet distillent une symphonie de saveurs dans des plats qui se veulent des œuvres d'art.
A "La Distillerie", l'ambiance est mi brasserie-mi loft. On s'y retrouve sous d'imposantes poutres pour un élégant petit-déjeuner-buffet, puis pour déjeuner (à partir de 12h00, formule à 38 €) et, ensuite, pour dîner (à partir de 19h00, menu à 47 €) dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, sublimée par l'immense verrière et les carreaux de ciment du sol.
La cuisine, décomplexée, y est inspirée par la grande tradition française, les assiettes sont généreuses, bien travaillées et ponctuées de jolies surprises cet amuse-bouche en pain cristal avec rillettes de saumon et gel d'huîtres décoré d'une impertinente fleur rose.
Les gourmets, eux, s'offrent le restaurant "Les Foudres", qui a, depuis 2021, accroché à son palmarès l'unique étoile Michelin de Cognac. Une tenue élégante y est requise. Compter 80€ pour un menu en trois temps.
Installé dans un bâtiment chargé d’histoire, et sous des foudres centenaires, cette table gastronomique invite, du mercredi au dimanche inclus, de 19h00 à 21h30, à rencontrer les hommes qui magnifient le terroir et ses traditions.
Les Chefs Mathis Debize et Alexandre Mornet distillent une symphonie de saveurs dans des plats qui se veulent des œuvres d'art.
A la belle saison, rooftop et DJ pour l'ambiance
Installé dans l’ancienne tonnellerie, « Le Bar 1838 » dispose, lui, de quelques 300 références de cognac issues de plus de 40 maisons ainsi que d’une large carte de spiritueux et de champagne. Il propose aussi des "cocktails d'exception".
Pendant toute la saison estivale -à l'exception des soirs d'intempéries-, ce bar ferme ses portes au profit du Rooftop qui dévoile un panorama exceptionnel sur la ville de Cognac et sur le fleuve Charente qui coule en contrebas.
Il invite à savourer cocktails signature et tapas mais comme l'Hôtel Chais Monnet & Spa affiche décidément des goûts éclectiques, il a fait appel, cet été, au DJ parisien MR Ron pour l'ambiance.
Pendant toute la saison estivale -à l'exception des soirs d'intempéries-, ce bar ferme ses portes au profit du Rooftop qui dévoile un panorama exceptionnel sur la ville de Cognac et sur le fleuve Charente qui coule en contrebas.
Il invite à savourer cocktails signature et tapas mais comme l'Hôtel Chais Monnet & Spa affiche décidément des goûts éclectiques, il a fait appel, cet été, au DJ parisien MR Ron pour l'ambiance.
Des atouts indéniables...mais un contexte délicat
Situé à 1h30 de Bordeaux et à 3 h de Paris, en plein centre-ville de Cognac, l’Hôtel Chais Monnet & Spa 5* entend séduire aussi bien à la clientèle loisirs que la clientèle d'affaires.
Cependant, cet hôtel de luxe multiplie aussi les propositions en direction de publics extrêmement variés.
Ainsi le brunch du dimanche à "La Distillerie" ne vise-t-il d'évidence pas la même clientèle que les offres spéciales parfois ultra-raffinées, comme l'escapade inédite autour du cognac proposée en partenariat avec Maison Delamain, qui inclut un dîner intime et exclusif, signé par un chef privé, au cœur des chais historiques de cette prestigieuse Maison.
"C'est une expérience très exclusive pour quelques personnes", convient Alexandre Mathais, le nouveau directeur général.
En acceptant de venir à Cognac prendre la tête de l'Hôtel Chais Monnet & Spa, ce Savoyard de 46 ans fort d'un riche parcours hôtelier international (Chine, Ile Maurice), s'est offert un beau challenge. En effet, il ne faut pas se le cacher, à Cognac, les temps sont un peu compliqués.
Depuis 2023, les ventes de la célèbre eau-de-vie souffrent dans le monde entier et le vignoble traverse une grave crise qu'un plan d'arrachage des vignes a été mis en place. Certes, les grandes maisons de Cognac jouent l'apaisement, mais derrière les opulentes façades de la ville, l'inquiétude est vive.
Alexandre Mathais, lui, temporise. Tous les acteurs économiques du territoire, se serrent les coudes et travaillent de concert avec les élus et les organismes chargés de la promotion du territoire, dit-il en substance.
Par chance, l'Hôtel Chais Monnet & Spa ne manque pas d'atouts. Son offre est de grande qualité et il est le seul hôtel de luxe important (92 chambres et suites, faut-il le rappeler ?) des environs.
En outre, Cognac continue d'attirer les touristes. La précieuse eau-de-vie reste une belle carte de visite.
S'y ajoute son riche patrimoine, notamment son centre médiéval aux rues tortueuses et aux maisons à pans de bois et, bien sûr, l' imposant château dominant la Charente où est né en 1494 l’un des plus illustres rois de France : François Ier !
Cognac a eu, jusqu'ici, un destin exceptionnel. On imagine mal qu'il en soit autrement demain.
Cependant, cet hôtel de luxe multiplie aussi les propositions en direction de publics extrêmement variés.
Ainsi le brunch du dimanche à "La Distillerie" ne vise-t-il d'évidence pas la même clientèle que les offres spéciales parfois ultra-raffinées, comme l'escapade inédite autour du cognac proposée en partenariat avec Maison Delamain, qui inclut un dîner intime et exclusif, signé par un chef privé, au cœur des chais historiques de cette prestigieuse Maison.
"C'est une expérience très exclusive pour quelques personnes", convient Alexandre Mathais, le nouveau directeur général.
En acceptant de venir à Cognac prendre la tête de l'Hôtel Chais Monnet & Spa, ce Savoyard de 46 ans fort d'un riche parcours hôtelier international (Chine, Ile Maurice), s'est offert un beau challenge. En effet, il ne faut pas se le cacher, à Cognac, les temps sont un peu compliqués.
Depuis 2023, les ventes de la célèbre eau-de-vie souffrent dans le monde entier et le vignoble traverse une grave crise qu'un plan d'arrachage des vignes a été mis en place. Certes, les grandes maisons de Cognac jouent l'apaisement, mais derrière les opulentes façades de la ville, l'inquiétude est vive.
Alexandre Mathais, lui, temporise. Tous les acteurs économiques du territoire, se serrent les coudes et travaillent de concert avec les élus et les organismes chargés de la promotion du territoire, dit-il en substance.
Par chance, l'Hôtel Chais Monnet & Spa ne manque pas d'atouts. Son offre est de grande qualité et il est le seul hôtel de luxe important (92 chambres et suites, faut-il le rappeler ?) des environs.
En outre, Cognac continue d'attirer les touristes. La précieuse eau-de-vie reste une belle carte de visite.
S'y ajoute son riche patrimoine, notamment son centre médiéval aux rues tortueuses et aux maisons à pans de bois et, bien sûr, l' imposant château dominant la Charente où est né en 1494 l’un des plus illustres rois de France : François Ier !
Cognac a eu, jusqu'ici, un destin exceptionnel. On imagine mal qu'il en soit autrement demain.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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