Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'architecte Didier Poignant, du cabinet parisien Ertim qui a été chargé de la transformation, a réussi un coup de maître.



Certes, cet architecte avait de sérieuses références : le Royal Monceau, le Grand Hôtel Intercontinental et The Hoxton à Paris, l’hôtel du Jeu de Paume à Chantilly etc. Il était tout de même confronté à un défi de taille, puisqu'il s'agissait de transformer en complexe hôtelier un ouvrage industriel (rare) de la première moitié du XIXe siècle, classé au Patrimoine Industriel de France.



Plutôt que de démolir, Bernard Poignant s'est employé à conserver et à réhabiliter les trésors du site - le « Grand Chai des foudres » et les deux spacieux chais de vieillissement de 1500 m²-, à valoriser les puissantes charpentes, puis à dégager les perspectives et les volumes.



Les quatre chais existant sont désormais reliés par un espace de verre et d'acier, où sont regroupées aujourd’hui toutes les fonctions principales d’accueil de l’hôtel. Un escalier en métal mène à l'étage.



Partant de là, un long cheminement sous verrière, bordé des deux côtés par un bassin végétalisé où bruit l'eau, mène à une cour où se dresse le seul bâtiment contemporain du complexe hôtelier.



Les façades de verre de celui-ci sont couvertes de spectaculaires vrilles d’acier corten, évoquant des ceps de vigne. Il accueille des chambres, une salle de conférence ainsi qu’un vaste espace bien-être comprenant notamment un Spa récompensé par le célèbre guide Condé Nast Johansens.



Ses salles de massage (trois simples, une double) proposent des soins personnalisés à base des produits bio de la Maison Kos Paris.