Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Dans la mesure où se déplacer implique également de se nourrir et, par les canicules qui courent, de se rafraîchir et s'hydrater, notons l’importance de cette nouvelle venue qu’est la gourde.



Autrefois réservée aux campeurs, robuste mais totalement dénuée d’esthétique, la gourde est désormais un objet utile et de plus en plus « collector ». Parée d’un design élégant ou de messages publicitaires (les grands événements en particulier s’en sont emparés), la gourde est aussi un moyen d’afficher son engagement contre la pollution générée par l’usage du plastique encore trop abondant dans nos sociétés.



Outre la gourde, le brumisateur devient un indispensable, lui aussi doté soit d’un design sobre, soit de fioritures.



Dans cette série d’accessoires essentiels, il convient surtout de souligner la vulgarisation de la glacière portative et autre sac isotherme. De plus en plus diverse, rigide ou souple, coûteuse ou bon marché, elle s’est même transformée en sac à mains non dénué d’élégance ou en petit chariot à roulettes.



Et elle aussi, autrefois considérée comme un accessoire de « pauvres » n’ayant pas les moyens de s’offrir une boisson dans une brasserie, est en train de se muter en accessoire distinctif.



Pour une catégorie de vacanciers « branchés » préférant se désaltérer à même le sable, face à la mer plutôt que dans une terrasse bondée, elle signifie liberté et raffinement.



Le parasol est également un excellent témoin de son rapport au soleil… Quant au paréo, il est vêtement protecteur mais aussi témoin de voyages précédents…