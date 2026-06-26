Vous le savez, on en est là. Même les gares, les restaurants et autres bars et brasseries ne sont pratiquement jamais rafraîchis dans une ville comme Paris qui revendique toujours son statut de première destination touristique internationale.
Sans parler des services publics alors qu’à Singapour ou à Dubaï et Rio, on n’a pas attendu pour mettre en place des dispositifs permettant au moins de bouger et respirer !
Même les musées ne garantissent pas de climatisation et encore moins les théâtres.
Restent les salles obscures qui ne désemplissent pas, les plages, les lacs, les parcs ouverts la nuit, les brumisateurs, les ventilateurs, les bouteilles d’eau et souvent tout de même les halls et salons des grands hôtels plus accueillants qu’on le pense, à qui revient la tâche d’assurer une fonction de refuge !
Sans parler des services publics alors qu’à Singapour ou à Dubaï et Rio, on n’a pas attendu pour mettre en place des dispositifs permettant au moins de bouger et respirer !
Même les musées ne garantissent pas de climatisation et encore moins les théâtres.
Restent les salles obscures qui ne désemplissent pas, les plages, les lacs, les parcs ouverts la nuit, les brumisateurs, les ventilateurs, les bouteilles d’eau et souvent tout de même les halls et salons des grands hôtels plus accueillants qu’on le pense, à qui revient la tâche d’assurer une fonction de refuge !
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La France et ses débats inutiles alors que la planète brûle !
Parallèlement, alors que l’on en est à la deuxième canicule de l’été, nul ne peut l’ignorer, la chaleur s’est mutée en enjeu politique et il n’est guère de médias qui ne profitent pas de l’aubaine pour tendre leurs micros aux « pour » et « contre » de la climatisation, et surtout les « contre » qui depuis des années déjà opposent une radicalité féroce à des équipements qui, malgré leurs défauts, sont indispensables.
Sacrés Français ! Jacques Chirac avait bien raison : « i[la planète brûle et nous regardons ailleurs]i » ! On était en 1992 !
Voilà donc 34 ans que l’on sait et 34 ans, voire beaucoup plus, que l’on glose sur le changement climatique et ses armes redoutables que sont les canicules, les incendies, les tempêtes, la montée du niveau de la mer, la pollution des eaux…
Mais que l’on se contente de considérer comme crise ce qui est devenue notre quotidien et le sera de plus en plus !
Même les plus avisés qui avaient compris avant les autres que la Bretagne ou la Normandie connaîtraient les mêmes flambées que le Gard, l’Hérault ou le Vaucluse découvrent avec stupeur qu’ils sont logés à peu près à la même enseigne que les autres.
Sacrés Français ! Jacques Chirac avait bien raison : « i[la planète brûle et nous regardons ailleurs]i » ! On était en 1992 !
Voilà donc 34 ans que l’on sait et 34 ans, voire beaucoup plus, que l’on glose sur le changement climatique et ses armes redoutables que sont les canicules, les incendies, les tempêtes, la montée du niveau de la mer, la pollution des eaux…
Mais que l’on se contente de considérer comme crise ce qui est devenue notre quotidien et le sera de plus en plus !
Même les plus avisés qui avaient compris avant les autres que la Bretagne ou la Normandie connaîtraient les mêmes flambées que le Gard, l’Hérault ou le Vaucluse découvrent avec stupeur qu’ils sont logés à peu près à la même enseigne que les autres.
- 2000 mètres cubes : une falaise s’effondre à Biarritz sur la plage de Miramar
- Une quarantaine de noyades en France
- Urgences : 40% d’appels en plus
- 1000 TER supprimés le 24 juin
- 72 départements en vigilance rouge
- La gay pride du 27 juin est annulée.
- Le festival Solidays qui accueille à Longchamps 200 000 personnes, l’est aussi
- A Marmandes : le festival Garorock est en partie déprogrammé.
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Et pourtant, on savait !
Si l’on en est arrivé à une situation d’autant plus catastrophique que l’on n’a aucune certitude sur le futur immédiat, ce n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme.
Guidés par les scientifiques mobilisés sur les fontes de glaciers, le réchauffement de l’océan, la perte de diversité… les signes annonciateurs d’un avenir suffoquant ne manquaient pas. Outre les canicules de 2003 et 2019 … les incendies de Grèce, Sibérie, Portugal, Californie, Espagne n’ont pas manqué de nous prévenir des dangers présents et à venir de ces situations aussi catastrophiques pour les populations résidentes que touristiques.
Déjà, ceux qui ont pu annuler séjour dans la capitale l’ont fait. Les autres se traînent péniblement d’un monument à l’autre en quête d’ombre et de fraîcheur…
Guidés par les scientifiques mobilisés sur les fontes de glaciers, le réchauffement de l’océan, la perte de diversité… les signes annonciateurs d’un avenir suffoquant ne manquaient pas. Outre les canicules de 2003 et 2019 … les incendies de Grèce, Sibérie, Portugal, Californie, Espagne n’ont pas manqué de nous prévenir des dangers présents et à venir de ces situations aussi catastrophiques pour les populations résidentes que touristiques.
Déjà, ceux qui ont pu annuler séjour dans la capitale l’ont fait. Les autres se traînent péniblement d’un monument à l’autre en quête d’ombre et de fraîcheur…
"On est en train de vivre l'été le plus froid du reste de notre vie si on rate notre décarbonation, parce qu'il est encore possible d'agir" alerte le 25 juin sur France Info la climatologue Françoise Vimeux, directrice de recherche à l’IRD.
Les alertes de Touriscopie/Futuroscopie : on rembobine !
Pour répondre à notre vocation de prospectiviste, nous avons de notre côté, alerté sur le sujet de nombreuses fois, et cela dés le tout début de ce millénaire ronflant de fierté et d’optimisme.
Au sommet de la vague Internet et de ses exploits, il est vrai que les success stories des start-up occultaient les progrès accomplis par de nouvelles instituions comme le Conservatoire du Littoral ou des rendez-vous comme les COP, afin de limiter les effets du changement climatique.
Pour preuve de notre clairvoyance, voici quelques exemples d’articles que nous vous invitons à relire afin de découvrir l’impact du bouleversement climatique sur les modes de consommation touristique :
Sommes-nous des "météo sensibles" ? - 24 mai 2013
« Malgré les clichés, le manque de soleil ne semblerait « déprimer » qu’une toute petite minorité d’entre nous ! Ce qui ne change en aucun cas notre passion pour la chaleur et la lumière qui, qu’on le veuille ou non, permettent au corps donc à l’esprit de se sentir mieux ! »
Météo, l’ennemi en embuscade : la France en surchauffe, le tourisme aussi - 24 Février 2021
« Le changement climatique n’est pas une vue d’esprits ombrageux. C’est une réalité à laquelle il faudrait réagir avant qu’il ne soit trop tard. D’ailleurs, n’est-il pas trop tard ? Les dernières prévisions de Météo France dévoilées le 1er février, font en effet état d’un Sud de la France fortement touché par des vagues de chaleur plus longues et plus intenses où, si rien n’est fait la température pourra atteindre les 50 °C en période estivale. Pire, le réchauffement atteindrait +3,9°C en 2100 si nous n'agissons pas tout de suite et ne limitons pas nos émissions de gaz à effets de serre. L’activité touristique en pâtirait surtout en ville. Alors, on fait quoi ? »
Un climat instable crée un touriste de plus en plus instable - 21 Mars 2023
« A l’heure où le Giec publie une synthèse des travaux alarmistes qu’il mène sur le climat, nul n’ignore que des phénomènes climatiques graves de dernière minute peuvent inonder, détruire, surchauffer des territoires traditionnellement appréciés pour la douceur de leur climat et ravager les rêves de certains voyageurs. Ce qui revient à dire que, dans un monde instable, le touriste se révélera de plus en plus désemparé, défiant et volatile. Une nouvelle donne qu’il ne faut pas prendre à la légère d’autant qu’outre les mutations du climat, conflits et tensions géopolitiques contribuent aussi à la versatilité générale de notre drôle de monde. Ils participent aussi à une transformation des imaginaires et comportements touristiques. »
Sécheresse : à l’aube d’une nouvelle vague de tourismophobie ? - 3 Mai 2023
« Le sujet est suffisamment grave pour que nous y revenions. Oui, 47 départements sont d’ores et déjà en alerte sécheresse et 14 subissent des arrêtés visant à restreindre l’usage de l’eau. Parmi eux, des départements infiniment touristiques comme le Var, les Bouches, du Rhône, l’Hérault, les Pyrénées orientales… assistent d’ores et déjà à des débats enflammés entre agriculteurs, politiques, techniciens et professionnels du tourisme. Car, face à une catastrophe annoncée, les vacanciers de l’été pourraient bien jouer les boucs émissaires d’une nouvelle donne dont ils ne sont en aucun cas responsables. Cibles du désarroi ambiant face aux pénuries d’eau non anticipées, ne risquent-ils pas de raviver le tourisme « bashing » et d’attiser les braises d’une future guerre de l’eau ? »
Contre la canicule, si l'on changeait les temps de la vie ? - 21 août 2023
« La nouvelle vague de chaleur qui déferle sur la France et une partie de l’Europe en cette fin de mois d’août ne peut laisser indifférent. Pour le moins alarmante, elle signifie que la Terre est entrée dans un nouveau cycle avec lequel il faudra trouver de nouveaux modes de cohabitation si nous voulons ne pas griller au soleil d’étés de plus en plus chauds. En première ligne, le secteur touristique, avec ses destinations, stations, territoires… qui jouent dans cette nouvelle manche de notre évolution, une partie de leur avenir ».
La "cold attitude" un marqueur social qui renverse les codes - 12 décembre 2024
« En peu de temps, le mouvement de balancier qui anime nos sociétés, est reparti en sens inverse. De la quête d’un tropisme fait de soleil et de chaleur, ne sommes-nous pas en train de déplacer nos imaginaires et nos désirs de voyages vers ces contrées venues du froid ? Et pourquoi ? »
Eau : la fin de l'open bar ? - 22 mars 2025
« Mais le plus inquiétant, ce sont les coupures d’eau qui, comme dans certaines régions d’Espagne et d’Italie, auraient une incidence sur la population locale et sur la population touristique de nombreux départements français dont les 7 déjà en alerte qui sont tous très touristiques comme le Var, l’Isère, l’Ain, les Bouches-du-Rhône, la Savoie, les Pyrénées orientales…»
Au sommet de la vague Internet et de ses exploits, il est vrai que les success stories des start-up occultaient les progrès accomplis par de nouvelles instituions comme le Conservatoire du Littoral ou des rendez-vous comme les COP, afin de limiter les effets du changement climatique.
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Sommes-nous des "météo sensibles" ? - 24 mai 2013
« Malgré les clichés, le manque de soleil ne semblerait « déprimer » qu’une toute petite minorité d’entre nous ! Ce qui ne change en aucun cas notre passion pour la chaleur et la lumière qui, qu’on le veuille ou non, permettent au corps donc à l’esprit de se sentir mieux ! »
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« A l’heure où le Giec publie une synthèse des travaux alarmistes qu’il mène sur le climat, nul n’ignore que des phénomènes climatiques graves de dernière minute peuvent inonder, détruire, surchauffer des territoires traditionnellement appréciés pour la douceur de leur climat et ravager les rêves de certains voyageurs. Ce qui revient à dire que, dans un monde instable, le touriste se révélera de plus en plus désemparé, défiant et volatile. Une nouvelle donne qu’il ne faut pas prendre à la légère d’autant qu’outre les mutations du climat, conflits et tensions géopolitiques contribuent aussi à la versatilité générale de notre drôle de monde. Ils participent aussi à une transformation des imaginaires et comportements touristiques. »
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Contre la canicule, si l'on changeait les temps de la vie ? - 21 août 2023
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« En peu de temps, le mouvement de balancier qui anime nos sociétés, est reparti en sens inverse. De la quête d’un tropisme fait de soleil et de chaleur, ne sommes-nous pas en train de déplacer nos imaginaires et nos désirs de voyages vers ces contrées venues du froid ? Et pourquoi ? »
Eau : la fin de l'open bar ? - 22 mars 2025
« Mais le plus inquiétant, ce sont les coupures d’eau qui, comme dans certaines régions d’Espagne et d’Italie, auraient une incidence sur la population locale et sur la population touristique de nombreux départements français dont les 7 déjà en alerte qui sont tous très touristiques comme le Var, l’Isère, l’Ain, les Bouches-du-Rhône, la Savoie, les Pyrénées orientales…»
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
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