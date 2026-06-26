Malgré les clichés, le manque de soleil ne semblerait « déprimer » qu’une toute petite minorité d’entre nous ! Ce qui ne change en aucun cas notre passion pour la chaleur et la lumière qui, qu’on le veuille ou non, permettent au corps donc à l’esprit de se sentir mieux !

Le changement climatique n’est pas une vue d’esprits ombrageux. C’est une réalité à laquelle il faudrait réagir avant qu’il ne soit trop tard. D’ailleurs, n’est-il pas trop tard ? Les dernières prévisions de Météo France dévoilées le 1er février, font en effet état d’un Sud de la France fortement touché par des vagues de chaleur plus longues et plus intenses où, si rien n’est fait la température pourra atteindre les 50 °C en période estivale. Pire, le réchauffement atteindrait +3,9°C en 2100 si nous n'agissons pas tout de suite et ne limitons pas nos émissions de gaz à effets de serre. L’activité touristique en pâtirait surtout en ville. Alors, on fait quoi ?

A l’heure où le Giec publie une synthèse des travaux alarmistes qu’il mène sur le climat, nul n’ignore que des phénomènes climatiques graves de dernière minute peuvent inonder, détruire, surchauffer des territoires traditionnellement appréciés pour la douceur de leur climat et ravager les rêves de certains voyageurs. Ce qui revient à dire que, dans un monde instable, le touriste se révélera de plus en plus désemparé, défiant et volatile. Une nouvelle donne qu’il ne faut pas prendre à la légère d’autant qu’outre les mutations du climat, conflits et tensions géopolitiques contribuent aussi à la versatilité générale de notre drôle de monde. Ils participent aussi à une transformation des imaginaires et comportements touristiques.

Le sujet est suffisamment grave pour que nous y revenions. Oui, 47 départements sont d’ores et déjà en alerte sécheresse et 14 subissent des arrêtés visant à restreindre l’usage de l’eau. Parmi eux, des départements infiniment touristiques comme le Var, les Bouches, du Rhône, l’Hérault, les Pyrénées orientales… assistent d’ores et déjà à des débats enflammés entre agriculteurs, politiques, techniciens et professionnels du tourisme. Car, face à une catastrophe annoncée, les vacanciers de l’été pourraient bien jouer les boucs émissaires d’une nouvelle donne dont ils ne sont en aucun cas responsables. Cibles du désarroi ambiant face aux pénuries d’eau non anticipées, ne risquent-ils pas de raviver le tourisme « bashing » et d’attiser les braises d’une future guerre de l’eau ?

La nouvelle vague de chaleur qui déferle sur la France et une partie de l’Europe en cette fin de mois d’août ne peut laisser indifférent. Pour le moins alarmante, elle signifie que la Terre est entrée dans un nouveau cycle avec lequel il faudra trouver de nouveaux modes de cohabitation si nous voulons ne pas griller au soleil d’étés de plus en plus chauds. En première ligne, le secteur touristique, avec ses destinations, stations, territoires… qui jouent dans cette nouvelle manche de notre évolution, une partie de leur avenir

En peu de temps, le mouvement de balancier qui anime nos sociétés, est reparti en sens inverse. De la quête d’un tropisme fait de soleil et de chaleur, ne sommes-nous pas en train de déplacer nos imaginaires et nos désirs de voyages vers ces contrées venues du froid ? Et pourquoi ?

Mais le plus inquiétant, ce sont les coupures d’eau qui, comme dans certaines régions d’Espagne et d’Italie, auraient une incidence sur la population locale et sur la population touristique de nombreux départements français dont les 7 déjà en alerte qui sont tous très touristiques comme le Var, l’Isère, l’Ain, les Bouches-du-Rhône, la Savoie, les Pyrénées orientales…