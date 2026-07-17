Vol retardé et billet racheté par le client : pourquoi la Médiation a coupé la poire en deux [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Plus de 16 heures de retard sur un vol retour entre Tunis et Lyon, un billet racheté en urgence pour rentrer en France... Saisie par un voyageur, la Médiation Tourisme et Voyage s'est penchée sur les obligations de l'organisateur d'un voyage à forfait en matière d'assistance et sur les conditions dans lesquelles les frais engagés par le client peuvent être pris en charge.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 24 Juillet 2026 à 07:30

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