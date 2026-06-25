Médiation Tourisme et Voyage : les dossiers liés à l'aérien vont plus que doubler en 2026

Les litiges portant sur un billet d'avion seul représentent 64,8 % des dossiers

La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a enregistré 17 023 demandes de médiation en 2025, soit une hausse de 8 % sur un an. Avec l'entrée en vigueur du décret rendant obligatoire la médiation préalable pour les principaux litiges du transport aérien, la MTV se réorganise pour répondre à la montée en charge.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 25 Juin 2026 à 11:51

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