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Le Rwanda, un tourisme à haute altitude

Tourisme de luxe et gorilles des montagnes


Au cœur de l’Afrique de l’Est, le Rwanda séduit par ses paysages spectaculaires, ses volcans majestueux et une biodiversité exceptionnelle. Du mythique gorille des montagnes aux forêts de Nyungwe, en passant par les rives du lac Kivu et la capitale Kigali, le « pays des mille collines » développe un tourisme haut de gamme fondé sur la nature, la culture et la découverte. Une destination encore confidentielle, qui porte aussi les traces d’une histoire récente marquée par le génocide des Tutsis et un profond processus de reconstruction.


Rédigé par Jean-François RUST le Mardi 4 Août 2026 à 07:00

Le Rwanda, un tourisme à haute altitude - Photo JFR
Le Rwanda, un tourisme à haute altitude - Photo JFR
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Au cœur de l’Afrique, le pays des « mille collines » possède de formidables atouts naturels pour attirer les touristes. A condition de disposer d’un solide budget, on pourra y observer gorilles, chimpanzés… et les élans d’une société à peine remise du génocide des Tutsis, il y a 30 ans.

Soudain, les voici, après deux heures d’ascension sur les pentes du volcan Visoke, à 3 000 m d’altitude : les gorilles des montagnes ! Huit femelles et leurs petits, tapis dans l’herbe autour du mâle, un « dos argenté » de plus de 200 kg.

Emotion garantie devant ce qui constitue le summum d’un voyage au Rwanda. Les pentes du Visoke, frontalières avec la République Démocratique du Congo et l’Ouganda, en abritent autour de 1 000.

Protégés, ils sont réservés à une minorité de nantis, capables de payer l’invraisemblable droit d’entrée au Parc national des volcans : 1 500 US$ par personne !

Près du Parc national, la visite du The Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund est immanquable. Tout y est raconté de la passion sans limite de cette primatologue américaine pour les gorilles et du travail remarquable de protection qu’elle mena dans la région, avant d’être assassinée dans des circonstances troubles en 1985.

Nyungwe, pont suspendu dans la canopée

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A Nyungwe, en 1h30 de marche, on rejoint un pont suspendu au milieu de la canopée.

On peut aussi admirer la cascade Ndambarare et effectuer un trek de trois jours, avec nuits en cabane forestière. Le parc doit inaugurer fin 2024 une zipline et un écolodge.

A l’ouest aussi, le lac Kivu est le troisième hot spot du pays. A la frontière de la RDC, il évoque une Riviera touristique. Depuis l’hôtel de luxe Cleo, la vue sur la côte et les îles est idyllique.

Tôt le matin, on peut voir les pêcheurs rentrer au port sur leurs barques longues et fines, liées entre elles pour pouvoir y étendre un large filet. Ces « araignées lacustres » sont le symbole du lac.

Nyanza, ancienne capitale du royaume rwandais

Cap aussi sur Nyanza, au sud-ouest. Là se trouve l’ancienne capitale du royaume rwandais, de 1899 à 1961. On y découvre un palais traditionnel en fibres végétales, le palais « moderne » occupé par l’avant-dernier souverain du Rwanda et un troupeau de vaches royales, aux cornes gigantesques.

Pour passer d’une région à l’autre, on roule dans des vallées ou à flancs de collines, en traversant à plus de 1 000 m d’altitude des villages denses, au milieu des champs de riz, de bananiers ou de thé... Enfants en uniforme scolaire, femmes portant du manioc sur la tête, vélos chargés de sacs…

Le Rwanda livre son incroyable énergie humaine, celle d’un pays pauvre où l’on gagne encore sa vie à la sueur de son front.

Akagera, le « parc safari »

A l’est du pays, l’Akagera est vendu comme le « parc safari » du Rwanda. S’il abrite bien les fameux big five, il ne peut être comparé à ses voisins kenyans. Les fans d’oiseaux y trouveront en revanche leur compte. La navigation sur le lac Ihema permet d’observer quelques-unes des 400 espèces recensées.

Coup de cœur pour le héron goliath, le plus grand échassier du monde. Et pour les ibis sacrés, rassemblés sur les arbres de l’Île aux Oiseaux. Le tout au milieu des redoutables hippopotames.

Kigali, dédale de quartiers en collines

Reste Kigali, la capitale, 1,5 M d’habitants. On se perd dans son dédale de quartiers grimpant à l’assaut de collines. Deux lieux font office de centre : la gare routière, bruyante et polluée et le quartier de l’hôtel de ville, dédié au business et au shopping.

On ira au mémorial du génocide, rappel du drame qui a vu plus 800 000 Tutsis tués par les Hutus. La ville est aussi lifestyle. Visites passionnantes du Nyamirambo Women’s Center, coopérative de travail pour femmes analphabètes et du Nyo Arts Center, galerie d’art en vue. Ils sont les ambassadeurs d’un pays devenu une destination « must do »… à condition d’en avoir les moyens.

Info pratique

Pour rejoindre le Rwanda, RwandAir propose des liaisons depuis Paris-CDG vers Kigali trois fois par semaine, pour un vol d’environ 9h30. Un passeport est nécessaire pour voyager dans le pays, sans vaccination obligatoire. Il n’y a pas de décalage horaire avec la France et la meilleure période pour découvrir la destination s’étend de juin à septembre.

Côté hébergement et restauration, plusieurs adresses permettent de profiter pleinement du séjour : le Kigali Serena Hotel, établissement tout confort situé au cœur de la capitale ; le Repub Lounge, restaurant « ethnique » avec terrasse et vue sur Kigali pour découvrir une authentique cuisine locale ; le Mantis Akagera Game Lodge, dans le parc Akagera, qui offre un confort international ; le Kivu Cleo Hotel, hôtel haut de gamme dominant le lac Kivu ; ou encore le Five Volcanoes Boutique Hotel, installé dans un cadre végétal idéal pour partir à la rencontre des gorilles, avec une atmosphère tropicale.

Pour organiser les visites dans les parcs, les excursions et les déplacements avec chauffeur, mieux vaut passer par un tour opérateur. Les Maisons du Voyage proposent notamment plusieurs séjours sur mesure.

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Tags : rust, rwanda
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