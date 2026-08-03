Le Rwanda, un tourisme à haute altitude

A Nyungwe, en 1h30 de marche, on rejoint un pont suspendu au milieu de la canopée.



On peut aussi admirer la cascade Ndambarare et effectuer un trek de trois jours, avec nuits en cabane forestière. Le parc doit inaugurer fin 2024 une zipline et un écolodge.



A l’ouest aussi, le lac Kivu est le troisième hot spot du pays. A la frontière de la RDC, il évoque une Riviera touristique. Depuis l’hôtel de luxe Cleo, la vue sur la côte et les îles est idyllique.



Tôt le matin, on peut voir les pêcheurs rentrer au port sur leurs barques longues et fines, liées entre elles pour pouvoir y étendre un large filet. Ces « araignées lacustres » sont le symbole du lac.

