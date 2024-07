Au Rwanda, le pari d’un tourisme élitiste 🔑

dos argenté

Soudain, les voilà, après deux heures d’ascension ardue dans les pierres volcaniques et la végétation, à 3 000 m d’altitude :Huit femelles et leurs petits, tapis dans l’herbe autour du mâle dominant, un «» de 22 ans et de plus de 200 kg. Stupéfaction et émotion garanties à la vue de ces géants des forêts, placides et si humains.Ils ne sont pas nombreux les touristes français à pouvoir découvrir ce spectacle : pas plus de 10 000 en 2019, à peine 13 000 en 2023. La raison est simple : le prix.. Avec l’alibi écologique dans une main – moins il y aura de visiteurs, plus la nature sera a priori préservée – et le désir de maximiser les revenus dans l’autre.Car tout se paie au Rwanda, et souvent très cher. L’excursion pour voir les gorilles au parc national des volcans :