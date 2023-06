Le Rwanda et la France reliés directement avec RwandAir 🔑

TourMaG - C’est un grand jour pour vous, avec ce premier vol vers Paris. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?



Yvonne Manzi Makolo : Cela représente beaucoup. Nous travaillons sur ce projet depuis des années. C’est d’abord important pour nos deux pays, le Rwanda et la France, et aussi bien sûr pour RwandAir. C’est une route très importante, une destination essentielle sur notre réseau.



Nous espérons une bonne fréquentation et nous serons prêts à ajouter des vols si les choses se passent bien. C’est important pour nous en termes de business, de tourisme, de fret aussi. Nous sommes très intéressés par le potentiel de cette ligne.



TourMaG - Qu’attendez-vous en termes de type de fréquentation ? Des touristes ? Des passagers affaires ?



Yvonne Manzi Makolo : Nous attendons les deux et aussi la diaspora rwandaise et africaine, non seulement celle vivant en France, mais aussi dans les autres pays en Europe.



Nous avons déjà beaucoup de réservations faites depuis Genève et en espérons d’autres depuis l’Europe pour se rendre à Kigali et les villes africaines de notre réseau.



TourMaG - Ce vol direct vers Paris, c’est aussi un symbole : celui d’un passé trouble qui est derrière nous ?



Yvonne Manzi Makolo : Je pense que c’est tout simplement une réflexion entre deux pays. Deux pays qui ont des relations importantes et nous, en tant que compagnie aérienne, nous les relions. C’est le symbole d’un partenariat de qualité.



TourMaG - On souligne toujours le fait qu’une femme soit la dirigeante d’une compagnie. N’est-ce pas une chose normale de nos jours ?



Yvonne Manzi Makolo : Je dirais que cela reste effectivement un sujet parce que les femmes sont sous-représentées dans l’aérien. Mais nous progressons et cela est vrai, cela devrait être une chose normale.



Ça l’est dans beaucoup de secteurs, mais dans l’aérien, une femme qui dirige une compagnie ou avec des responsabilités au sein de IATA, c’est encore une surprise… Je pense que d’ici quelques années, cela sera considéré comme normal.



TourMaG - Avez-vous de nouveaux Airbus A330 en commande ?



Yvonne Manzi Makolo : Pour l’instant non, nous allons plutôt nous concentrer sur l’acquisition d’avions moyen-courrier, des Boeing 737.



TourMaG - Y’aura-t-il d’autres routes ouvertes en Europe ?



Yvonne Manzi Makolo : Nous réfléchissons. Pour l’instant, nous prévoyons d’ouvrir des lignes en correspondance du vol venant de Paris, comme Mombasa, Zanzibar et quelques autres.



TourMaG - Avec Qatar Airways vous êtes partenaires, vous avez des code share. Il y avait ce projet d’une prise de participation dans RwandAir, mais à ce jour il n’y a pas eu de concrétisation...



Yvonne Manzi Makolo: Non, ce n’est pas qu’il ne se passe rien. Nous y travaillons depuis plusieurs années. C’est un long processus qui a été perturbé par l’arrivée du Covid, mais bien sûr les discussions sont en cours et elles devraient aboutir.



Nous espérons annoncer la conclusion d’un accord dans les prochains mois.