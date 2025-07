René-Marc Chikli, nouveau Président de la Médiation Tourisme et Voyage

Il vient de quitter le poste de Président du SETO, et prend de nouvelles fonctions au sein de la Médiation Tourisme et Voyage.René-Marc Chikli rejoint l'organisme en charge de régler les litiges entre les professionnels du tourisme et les consommateurs au poste de Président. Il vient lui-même de l'annoncer sur Linkedin. Il a avait déjà occupé ces fonctions. Il succède à Laurent Timsit , le secrétaire général de la FNAM.