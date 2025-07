Tourisme : la France n'est pas la première destination mondiale, selon le président d'Alliance France Tourisme

"Il ne faut pas non plus perdre de vue que deux tiers de la dépense globale du tourisme, ce sont les touristes français" , indique-t-il, il ne faut pas "se focaliser uniquement sur la clientèle internationale".



Selon le président d'Alliance France Tourisme, il faut que la France se dote d'un outil statistiques réactif, et "robuste" : "on a beaucoup de mal à suivre ce secteur, ce qui n'est pas un problème mince et ça nous importe d'avoir un meilleur outil statistique".



Pour relever le défi, " il faut investir " notamment " en matière de rénovation des hébergements " martèle Dominique Marcel et aussi " dans un tourisme plus durable ", en tenant compte des populations.



Ces dernières "ont leur mot à dire sur le tourisme à un moment où il y a un certain nombre de gens qui remettent un peu en cause le tourisme. Donc il faut tenir compte de tout cela."



Il souligne enfin que les collectivités locales peuvent jouer un rôle clé dans le développement touristique via des partenariats et des co-investissements.



Toutefois, les collectivités doivent accompagner les projets, les soutenir auprès des citoyens, et aider à surmonter les obstacles administratifs et politiques. "Ce n'est pas toujours facile dans ce pays : dès qu’un projet émerge, on commence par lui chercher tous les défauts."