100 millions de touristes et moi et moi… (Jean Pinard) [ABO]

oui mais, on sait bien que les chiffres sont bidons, que les Allemands ne font que traverser la France etc etc.

les experts

"elle prenait enfin position pour savoir si elle veut être une destination de tourisme de masse, ou se tourner, je cite encore, vers un tourisme plus qualitatif".

Dire que toute la profession s’est réjouie de cette performance historique, serait mentir, tant les commentaires de défiance vis-à-vis de ce chiffre tout rond et devenu un poil suspect ont été légion.Pour résumer les commentaires qui ont suivi à cette annonce de la ministre, et des nombreux articles et commentaires d’experts qui ont toujours un micro bien caché dans la poche de leur pantalon, on peut dire qu’il y a deux catégories de mécontents :a -, sur le thème "Alors oui, ce n’est jamais facile de mesurer des flux, mais quand même on a progressé sur l’analyse de ces flux depuis quelques années.On peut toujours faire mieux, plus précis, mais comment ??? On n’aura pas la réponse de ceux qui contestent.Si les méthodes de mesures ne sont pas bonnes pour la France, alors elles ne sont pas bonnes pour tous les pays d’Europe… sauf pour les îles.Et encore, on peut venir 3 jours à Malte comme 3 semaines. Sur ce sujet je pense qu’il faut qu’on accepte que produire de la statistique relève souvent de la modélisation, du croisement de données différentes, qui permettent d’estimer un nombre à la fin.Après, faire 2 millions de visiteurs en plus qu’en 2023 avec des JO et une commémoration des 80 ans du débarquement, ne relève pas d’une appréciation tordue. Et au-delà des 100 millions, ce qui est le plus important c’est de savoir si on a progressé ou pas, dans quel univers de consommation, sur quel type de produit, sur quel type de marché … et d’en faire une analyse fine qui permet de faire émerger les facteurs discriminants de la performance de l’économie touristique des destinations.b - Les seconds, «» eux sontet viendront rappeler que tout cela c’est bien beau, mais que c’est moins bien que… l’Espagne !Ah la comparaison avec l’Espagne, c’est ce qui nous permet de dire en des termes très soft, que la France pourrait faire bien mieux si, je cite :