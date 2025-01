OT, CRT, ADT... il est temps d'ouvrir le débat du financement ! (Jean Pinard) [ABO]

Je ne dis pas que, si nous étions organisés en organismes professionnels, il n’y aurait pas ce type de d’abus, cependant j’assume d’écrire que c’est parce que nous sommes financés par de l’argent public que nous nous permettons ce genre de pratiques qui démontrent un manque total de déontologie. Si l’Aubrac est une marque, et elle l'est, alors l’organisation qui prévaut c’est de créer un seul office de tourisme en faisant fi des périmètres des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) du territoire et de faire coller ce périmètre à celui du parc.



Mais je vais aller plus loin sur la démonstration : aux 9 offices de tourisme qui parlent de l’Aubrac, s’ajoutent 3 CDT, et 2 CRT, mais aussi le parc naturel régional. Et comme la duplication de contenu est bannie par Google ; on a donc pas moins de 15 structures qui présentent l’Aubrac dans leur site internet.



Si personne n’a le courage de dire que cette situation n’est plus tenable, alors comme on donne raison à tous ceux qui rêvent du Musk en France avec ou sans tronçonneuse.



Dans ces conditions, on n’est bien obligé de considérer que, même si c’est un peu brutal, Jean Viard a raison de mettre les pieds dans le plat, et il n’est pas le seul, et on la sent bien la petite musique qui consiste à dire que tout ça coute très cher.