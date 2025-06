Du territoire à la destination : l’enjeu de l’identité touristique [ABO]

Deux exemples qui interpellent quand il s’agit de parler de marketing des destinations touristiques : la station de Luchon, jadis appelée la Reine des Pyrénées, se cache dans un office de tourisme qui s’appelle Pyrénées 31 ! Alors, la référence au 31, c’est celle qui rappelle que Luchon se situe dans le département de la Haute-Garonne, ce qui me fait dire que les touristes ont intérêt à réviser leur connaissance des plaques minéralogiques !



Dans la même veine, l’office de tourisme de Giverny, lui, se cache dans l’appellation d’un office de tourisme qui se nomme Nouvelle Normandie !



On imagine les visiteurs étrangers qui veulent visiter les jardins de Monet chercher leur info sur le site de l’office de la Nouvelle Normandie…



Que dire des noms de destinations qui épousent les noms des communautés de communes, parce qu’il est impossible de s’en émanciper ? Dans ce cas, la question suivante se pose : à qui le nom est-il destiné ? Aux touristes ou aux locaux ? Les offices de tourisme des Trois Rivières ou des Deux Lacs offrent des noms évocateurs ; il faut juste savoir où on ira passer ses vacances.



On pourrait continuer ce tour de France en évoquant les vacanciers qui vont faire du ski de fond dans le Doubs, mais qui font référence au Jura ; ceux qui vont à Lacanau dans le département de la Gironde, mais qui vont sur la Côte des Landes… La liste est trop longue pour tous les citer.



Le succès du tourisme est étroitement associé au mot destination, qui évoque tout à la fois un lieu à voir, l’objet d’un désir ou d’un rêve, et une organisation capable d’accompagner ce rêve.



Le marketing des destinations, c’est ce qui doit permettre d’accompagner ce rêve — en tout cas de le rendre plus accessible — et, de ce point de vue, il y a vraiment besoin de faire bouger les lignes pour être plus efficace et surtout plus rationnel.