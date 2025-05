Voyageur contre touriste : le nouveau snobisme ? [ABO]

. On nous refait donc le sketch du bon et du mauvais chasseur, le talent des Inconnus en moins.La question qui reste en suspens avec ce genre de titre et d’article, c’est de savoir comment on va nommer celui qui s’aventure dans des pays dans lesquels il n’y a pas de touristes ?On pourrait sourire de cette tendance au dénigrement, considérant qu’elle est marginale, mais elle s’installe progressivement dans les esprits et dans les médias, et il y a quelque chose de vraiment malsain.Je le réécris :, et il serait temps que la profession prenne position sur ce sujet. Une position unanime pour dénoncer ce mépris, cette boboïsation, et tous ces narratifs qui ne sont que la reproduction de la stratification et des inégalités sociales.Là où l’affaire se corse, c’est quand des acteurs du tourisme remettent une pièce dans la machine dans l’idée de jouer les acteurs vertueux, qui prennent leur responsabilité et démontrent leur engagement pour un tourisme plus responsable.