Magic Pass : la stratégie gagnante des "Magic Suisses" ! [ABO]

Les Suisses ont compris depuis des années que le marketing ne se limitait pas à produire des contenus ou à référencer ses sites, mais à construire des produits, et dans le cas présent un Pass.



« Amener ses produits sur le marché , » c’est la meilleure définition qui soit pour qualifier une stratégie marketing, donc oui ça commence par réfléchir à la mise en production de son offre. Dans le cas du Magic Pass, ce qui est remarquable, c’est de constater que acteurs des activités de loisirs (domaines skiables, espaces de bien être, gestionnaires d’activités de pleine nature…) se sont dit qu’il devenait ridicule et contre-productif de se concurrencer entre eux, et qu’il était beaucoup plus pertinent de se regrouper dans l’objectif de proposer un produit simple qui encourage les gens à consommer sans limite leurs produits.



Le Magic Pass, c’est le produit qui arrache les gens du canapé, et qui les fait sortir de chez eux bien plus souvent, parce qu’ils ont acheté un produit qui leur permet de consommer sans limite. Le Magic Pass c’est le pendant de l’abonnement Netflix dans le divertissement digital, sauf que cet abonnement il fait gonfler la consommation touristique.



Avec un chiffre d'affaires direct de 130M€, on peut estimer que les consommations hors Pass, dont les hébergements ou les restaurants, vont gonfler l’activité économique qui fonde la création du Magic Pass.



On a donc d’un côté moins de dépenses de communication de chacune des stations, et de l’autre une stratégie marketing ambitieuse, une « stratégie produit », qui dope la consommation des activités touristiques. Qui dit mieux ?



Ce qui est vertueux dans le projet du Magic Pass, c’est cette vision coopérative qui fait travailler les acteurs ensemble, avec ce constat frappé au coin du bon sens : plus on se concurrence, moins on se donne les moyens d’œuvrer à développer notre activité.