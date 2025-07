Léa : les agences en stress thermique, chaud devant, ça décroche ! [ABO]

(ce qui serait dramatique quand on sait à quel point ils se gavent sur les marges en haute saison pour compenser les prix serrés des autres périodes de l’année)

Comme quoi, c’est pas l’été qui déraille, c’est juste la manière de le vendre.Et encore… le baromètre est publié par Orchestra, qui est le plus important des agrégateurs de contenus pour les voyages un peu mainstream…Orchestra équipe la plupart des agences en ligne et des réseaux et c’est là que les TO automatisés écoulent leur offre.Le baromètre Orchestra ne prend pas en compte le chiffre des petites agences artisanales, celles qui font dans la dentelle, qui inventent de belles expériences type haute couture, qui fabriquent à la main des produits de qualité… parce que ce type d’agences n’est pas sur Orchestra… elles passent hors des radars et se font discrètes…Ce type d’expériences de qualité, c’est ce que recherche le haut du panier.Dans nos agences, pas de process rigide, pas de stop-sale, pas de quota : on se démène pour trouver des solutions, on permet aux clients d’écouler du cash pas toujours déclaré, on fait des jolis carnets de voyages, et je m’étonne chaque jour des montants facturés et des couleurs de certaines cartes de paiement… au risque de me faire détester un peu plus, chez Big-Boss Voyages, ça fait un moment qu’on sait qu’on sera. Pour les départs de l’été, par rapport au 30 juin 2024, on est déjà à +18%.Et maintenant que les résultats du bac sont publiés, que les écoles sont fermées, que chaque vendredi, on va voirQue va-t-il se passer ? Les clients vont-ils se décider au dernier moment à partir à un prix normal ? Les TO vont-ils être obligés de casser les prix pour remplir leurs engagementsLe chiffre va-t-il encore dévisser ?Une chose est sûre : en ce moment, je n’aimerais pas travailler dans un service de yield management. Je n’ai pas les nerfs assez solides pour prendre ce type de décision.Bref, on respire, on boit frais et on croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de casse en septembre,