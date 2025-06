Été 2025 : les réservations pour juillet et août en recul de 3%

L’été 2025 ne se jouera pas uniquement sur les tendances de mai. Il nous faudra observer de près les réservations du mois de juin pour savoir si la saison atteindra son plein potentiel. Ce que nous savons déjà, c’est que les agences de voyages restent un levier de confiance et de réassurance pour les clients dans un contexte encore mouvant.

À fin mai, les réservations pour juillet-août 2025 sont en recul de -3% en nombre de voyageurs. La France tire son épingle du jeu (+2,5%), tandis que le moyen-courrier (-4%) et surtout le long-courrier (-10%) restent en retrait.En effet, la France est la seule zone géographique qui est en progression pour cet été, à 2,5% en nombre de dossiers, quand le moyen-courrier recule de -4% et le long-courrier de -10%. La baisse du panier moyen (-4%) ne permet pas de soutenir cette dynamique en volume d’affaires sur la destination France (-2%). Pour les destinations étrangères, c’est l’inverse : le panier moyen progresse et compense la baisse de dossiers, permettant au moyen et au long-courrier d’afficher des tendances de volume d’affaires légèrement positives.Parmi les destinations en forte progression figurent Canada. Les réservations en agences physiques résistent mieux (+4,5%) que sur les canaux digitaux (-11,6%), et les circuits et séjours hôteliers enregistrent une belle progression." a commenté Valérie Boned , Présidente des Entreprises du Voyage.