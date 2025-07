Cybersécurité, France, IA et CPME ... les EDV affinent leur feuille de route

Sujet transversal, la cybersécurité s’est imposée comme une préoccupation majeure. Plusieurs témoignages ont fait état de fraudes sophistiquées, touchant agences et dirigeants.



Les interventions ont montré que les menaces évoluent vers des formes hybrides mêlant manipulation humaine, usurpation d’identité, et technologie.



Pour Lionel Rabiet, Président des EDV Ile-de-France : "il faut arrêter de parler de cybercriminalité. On devrait juste parler de criminalité. Des salariés peuvent parfois être victimes de chantage... ce n'est pas que cyber...



Nous sommes tous victimes et en plus, nous, les PME, nous sommes des cibles parfaites. Nous n'avons pas des centaines d'informaticiens dans nos entreprises."



Sophie Baillot, Présidente d'Un Océan de Croisières a été touchée tout récemment par une attaque.



Elle a raconté comment ses équipes ont été trompées par des escrocs usurpant son identité, mêlant mails, appels et fausses instructions. "C’est un choc personnel et professionnel. Sans ma vigilance, un concours de circonstances inespéré et l’alerte d’une banque, la semaine aurait pu se finir tragiquement" , a-t-elle confié. Elle appelle à " connaître son banquier, éviter les banques sans contact humain."



Ce n'est pas la seule, dans la salle, sur une quarantaine de participants, une bonne moitié des participants ont été victimes de cybercriminalité, quelle qu'en soit la forme.