Valérie Boned : "nous rendons l'offre France visible et commercialisable !" [Abo]

TourMaG - Comment aller encore plus loin avec les territoires ?



Valérie Boned : La Ministre Nathalie Delattre a la volonté de donner la même chance à tous les territoires, et de mettre aussi en valeur ceux qui sont moins fréquentés.



Les pouvoirs publics et la volonté politique doivent être coordonnés avec notre force de frappe. Les opérateurs de voyages ont une capacité à faire des produits plus sophistiqués que simplement prendre un hébergement et le revendre. L'objectif, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, c'est d'avoir une valeur expérientielle.



Ce que nous savons faire pour vendre des voyages à l'étranger, nous savons aussi le faire pour vendre la France autrement. Simplement, il faut que les territoires travaillent aussi en partenariat avec les agences, qu'ils aient ce réflexe même, ce qui n’est pas forcément le cas partout.



Nous travaillons très bien avec certains territoires qui s'appuient sur le réseau privé pour la production et la distribution des offres. D'autres ne s'inscrivent pas du tout dans cette culture.



C'est tout cela qu'il faut développer. Aux EDV, nous avons des adhérents, qui "font" la France, nous voulons les rendre visibles, nous voulons qu'ils puissent avoir mieux accès aux marchés étrangers pour se vendre, et puis nous voulons que ceux qui distribuent pensent aussi à distribuer la France, comme des produits, des circuits... comme des forfaits, quels qu'ils soient, étrangers, pas étrangers, peu importe la destination, c'est notre valeur ajoutée.