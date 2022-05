Depuis l’enfance, Patricia Linot partage avec les siens la passion des voyages, et découvre très jeune ses premières destinations.



Jeune diplômée en tourisme, elle accompagne pendant de nombreuses années les groupes à travers le monde, initiant son réseau d’hôteliers, guides et prestataires touristiques. Après différents postes de management en agences et voyagistes, elle s’oriente vers le monde de l’entreprise en prenant la responsabilité Mice d’une multinationale.



En 2008, sa route croise celle d’un « chasseur de paradis » avec qui elle partage les mêmes passions : lieux insolites et voyages d’exception. A ses côtés, elle devient membre du premier réseau européen des créateurs de voyages sur mesure.



Quelques mois plus tard, Patricia décide de fonder sa propre société et crée un nouveau concept basé sur l’expérience et la rencontre. Elle fabrique entièrement sur mesure et ne propose ni boutique, ni brochure. Aujourd’hui, elle dirige son équipe autour de trois activités : l’outgoing, l’incoming et le consulting.



Au quotidien, Patricia Linot s’investit avec énergie dans la représentation nationale en tant que Présidente de France DMC Alliance. Soucieuse de la transmission d’expériences, elle intervient comme formatrice auprès d’apprentis Tourisme pour les matières professionnelles telles que la gestion de la relation client, la production et le management de projets touristiques.



Dynamique et sensible à la sauvegarde de notre patrimoine, elle signe en 2012 un partenariat avec la Fondation du Patrimoine et son entreprise en devient Mécène. Patricia est une épicurienne avertie. Elle pratique aussi le voyage à moto et le Pilate.



- Depuis 2009 : fondatrice et dirigeante SARL Patricia Linot Conseil

- Tour Opérateur Outgoing : marque commerciale Travel Collection

- Production de voyages sur mesure pour clientèle française : Particuliers et Entreprises

- Production d’évènements sur mesure pour clientèle française : Particuliers et Entreprises

- Tour Opérateur Incoming : marque commerciale Rendez-Vous Fontainebleau

- Production de voyages sur mesure pour clientèle étrangère : Particuliers et Entreprises

- Production d’évènements sur mesure pour clientèle étrangère : Particuliers et Entreprises

- Chef de Projet Séminaires & Evénements HP France

- Directrice Tourisme et Développement Commercial Groupe Cars Giraux

- Directrice Administrative & Commerciale Cabin’s International

- Chef de Produit Sun International

- Chef d’Agence de voyages Tourisme Verney

- Guide-accompagnatrice internationale Balad’Europ