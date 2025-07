Kevin Keogh nommé Directeur Europe d'easyJet holidays

"le renforcement de la position d'easyJet holidays sur les trois marchés européens, l'amélioration de l'offre produits et veillera à ce que les clients profitent d'expériences de vacances fluides et mémorables. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe pour tirer parti du vaste réseau d'easyJet et de son engagement en matière de rapport qualité-prix.

Kevin Keogh vient d'être nommé Directeur Europe d'easyJet holidays. Il dirigera les opérations du voyagiste sur les marchés européens : l'Allemagne, la Suisse et la France.Dans le cadre de ses précédentes fonctions, Kevin Keogh a occupé des postes de direction chez NEOM Tourism en Arabie Saoudite et DER Touristik Deutschland , en tant que Senior Vice President Marketing & Sales.Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur" indique un communiqué de presse.