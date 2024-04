easyJet holidays : l'offensive d'easyJet sur les vacances

grand plus

En tête du hit-parade des destinations les plus achetées par les Britanniques, rien d’original.arrivent en tête et pourraient en faire autant sur le marché français. Globalement, c’est cependant sur la conversion en séjours balnéaires des city-breaks que la compagnie mise. Un objectif d’autant plus pertinent que Matt Callaghan met en avant sa passion pour la cause environnementale et la durabilité du tourisme proposé par le groupe.Reposant sur trois piliers : économique, environnemental et social, la démarche de la low-cost est d’autant plus valorisée que sa clientèle se dit y être très attachée et souligne d’ores et déjà des prises de position éloquentes comme celles concernant la cause animale.Non, EasyJet Holidays n’aura pas de partenaires parmi les centres aquatiques et autres spectacles d’animaux et ne vendra pas leurs prestations ! Et c’est une bonne chose. Oui, EasyJet Holidays recrutera en priorité des locaux pour faire tourner son entreprise. Un autre bon point !Tout aussi importantes, cinq qualités spécifiques de l’offre sont également mises en avant. Et, non des moindres : la qualité d’abord et le prix ensuite, qui doit continuer d’être attractif tout en se combinant avec une offre haut de gamme.A cause de l’image « cheap » de la compagnie aérienne,pour prouver ses nouvelles ambitions.Autre atout :, le transfert et le séjour en pension complète, bed & breakfast ou demi-pension.Selon les désirs du vacancier auquel, encore une nouveauté notoire, l’on donne toute latitude pour construire son voyage en direct à ses dates, selon ses goûts et son budget.Il pourra ensuite poursuivre sa démarche en direct et au besoin modifier son voyage à sa guise.Avec un autre «» :. Un privilège particulièrement appréciable, et pour l’opérateur et pour sa clientèle qui, autre avantage notoire, n’a qu’à verser un dépôt depeu à peu à son rythme. Pourvu que ce soit 4 semaines avant le départ !Considérée par Matt Callaghan comme un «» majeur, cette formule devrait attirer une clientèle de classes moyennes, obligées de maîtriser son budget vacances.