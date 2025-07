L’aéroport de Rennes annonce l’ouverture de 2 nouvelles lignes

L’ouverture des lignes Rennes-Barcelone et Rennes-Genève dès octobre 2025 constitue une nouvelle étape dans la stratégie de l’aéroport Rennes Bretagne. La liaison avec Barcelone, opérée les jeudis et dimanches à partir du 26 octobre, répond à une forte attente du territoire : « Barcelone est […] la destination la plus demandée par les Bretilliens », selon une étude MTA 2024. Cette destination a également suscité l’intérêt des agences de voyages et des visiteurs lors du dernier Salon des Voyages de l’aéroport. Elle cible une diversité de publics : touristes, étudiants, professionnels. L’Espagne est en effet la première destination Erasmus, et plus de 800 entreprises bretonnes exportent vers ce pays, qui est en retour le deuxième fournisseur de la région.



La ligne Rennes-Genève, lancée le 31 octobre et desservie chaque lundi et vendredi, vient renforcer les liens avec la Suisse. En 2024, les visiteurs suisses ont généré plus d’un million de nuitées en Bretagne. Genève, porte d’entrée vers les Alpes et centre économique important, constitue un marché stratégique. D’après une étude de 2019, les voyageurs sur cette liaison viennent à 69 % rendre visite à leurs proches, 23 % voyagent pour le loisir et 8 % pour des raisons professionnelles. Ces données traduisent une variété de besoins de mobilité auxquels cette nouvelle desserte entend répondre.