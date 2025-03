Tourisme d'affaires : Rennes confirme son attractivité en 2024 et 2025 !

Le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, confirme sa position en matière de tourisme d'affaires. Avec, la capitale bretonne s'impose comme une destination clé pour les professionnels. Santé, numérique et cybersécurité figurent parmi les secteurs les plus représentés dans ces rencontres.Parmi les événements marquants de l'année,, animant plusieurs lieux emblématiques de Rennes . La TNC2024 et les JRES ont également rassemblé respectivement 800 et 1800 participants. De son côté, l'European Cyber Week a battu un nouveau record avec 8000 visiteurs, confirmant l'importance croissante de Rennes dans le domaine de la cybersécurité.Les retombées économiques sont significatives :En parallèle, des événements culturels tels que le spectacle Cole Porter ou l'opéra Le Couronnement de Poppée ont renforcé l'attrait du Couvent des Jacobins.