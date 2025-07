En Bretagne, France Private Guided Tours fait rimer nature, culture et gastronomie

L'atout principal, c'est la variété entre l'intérieur et les forêts (Argoat et Armor), les monts, et bien sûr, des côtes uniques qui offrent autant de sites naturels à couper le souffle que de cités de caractère et de villes historiques, avec un patrimoine très dense.

A vrai dire toute l'année mais, si l'on souhaite être à l'abri des tempêtes, avril, juin, septembre et octobre bénéficient d'une lumière et d'un rythme plus agréable pour les (slow) touristes qui recherchent davantage d'intimité.



Pour les plus aventuriers, les mois de février et mars réservent de belles journées douces avec des lumières uniques, c'est le moment où les cerisiers et les magnolias sont en fleurs.

Encore une fois, en Bretagne, il y en a pour tous les goûts, mais on peut passer une superbe journée dans la vallée de la Rance en combinant transport et balade à vélo et sur le fleuve, à la découverte d'une nature et d'une campagne superbes ainsi que des villages et des cités classés.