Abu Dhabi : un musée national pour raconter les Émirats

Situé au cœur dua pour vocation de présenter l’histoire des Émirats arabes unis à travers une muséographie immersive et une collection de grande ampleur. Ce musée proposera six galeries permanentes réparties sur deux étages, retraçant 300 000 ans d’histoire humaine, ainsi qu’une galerie dédiée aux expositions temporaires. Les objets exposés incluront des artefacts préhistoriques découverts aux Émirats, tels que les plus anciens systèmes d’irrigation Falaj et des traces d’exploitation du cuivre datant de l’âge du Bronze.Parmi les pièces phares, la, l’un des plus anciens spécimens de perle naturelle, et le, un précieux manuscrit islamique, figureront en bonne place. Le musée présentera également une reconstitution d’une embarcation de Magan, fruit d’une collaboration entre l’Université Zayed et la NYU Abu Dhabi. Les collections incluent des objets issus de dons et de prêts nationaux et internationaux.Conçu par, le bâtiment se distingue par ses. Ce design vise à combiner esthétique, symbolisme et efficacité environnementale. En complément de ses collections, le musée développera des programmes éducatifs, des initiatives inclusives et des activités de recherche. Il vise notamment à encourager la participation des jeunes, des personnes âgées et des publics spécifiques, tout en favorisant un dialogue entre héritage local et perspectives globales.Avec cette ouverture, le Saadiyat Cultural District renforcera sa position comme l’une des plus importantes concentrations d’institutions culturelles au monde. Le musée s’inscrira aux côtés du. Comme le souligne Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, le musée est « une promesse faite aux générations futures, un phare de notre identité ».