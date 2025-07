Tourisme : pourquoi les pros sont en colère contre la Commission européenne ?

une évaluation d’impact justifiant la hausse tarifaire proposée, incluant une ventilation détaillée des coûts et une confirmation quant à l’étude de modèles alternatifs

affectée à une ligne budgétaire spécifique ou, idéalement, destinée au secteur du tourisme

fait l’objet de critiques sur plusieurs plans. En premier lieu, les acteurs de l’industrie dénoncent l’absence de justification claire et chiffrée. Le secteur appelle la Commission européenne à publier «». L’augmentation à 20 € ne serait pas proportionnée et s’écarterait de l’accord initial conclu en 2018 entre le Parlement européen et le Conseil, qui fixait un tarif de 7 €, jugé alors raisonnable.Les professionnels insistent également sur, même si le coût individuel semble minime. Dans un contexte de hausse généralisée des taxes de séjour, l’ajout d’un tel montant pourraitL’utilisation de systèmes étrangers comme points de comparaison, tels que l’ESTA américain ou, est perçue comme problématique. Le secteur considère que les décisions tarifaires doivent. Les représentants du secteur appellent donc le Parlement et le Conseil européens à « rejeter la proposition de 20 € et exiger un tarif plus proportionné, fondé sur des éléments factuels ».Enfin, les professionnels suggèrent que toute recette excédentaire générée par ETIAS soit «», afin de financer des projets de formation, de développement durable ou d’infrastructure. L’industrie du voyage rappelle soutenir des frontières sûres et efficaces, mais insiste sur la nécessité de préserver la compétitivité de l’Europe comme destination mondiale.