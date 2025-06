Œnotourisme : la France vise la première place européenne

L’œnotourisme ne cesse de monter en puissance : 12 millions de touristes y ont goûté en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à 2016. Un engouement particulièrement fort chez les étrangers, dont un tiers cite le vin et la gastronomie comme motivation principale de leur séjour en France.



Au-delà de la dégustation, la ministre rappelle que la filière fait vivre tout un écosystème : vignerons, restaurateurs, hébergeurs, guides, artisans ou encore transporteurs.



Un maillage déjà structuré autour du label d’État « Vignobles & Découvertes », qui compte aujourd’hui 75 destinations labellisées et plus de 8 700 professionnels mobilisés.