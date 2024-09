Futuroscopie - Œnotourisme : avis de tempête ou d’orages ? 🔑

Avec de telles nouvelles, il est clair que. Pourtant, 11 000 caves seraient ouvertes à la visite et les œnotouristes seraient aujourd’hui environ 10 millions dont 4 millions d’internationaux.Un chiffre sans doute exagéré tant l’approximation reste la règle en matière de statistiques touristiques.Entre ceux qui achètent une bouteille chez un producteur après dégustation et ceux qui séjournent dans un hôtel de luxe installé au cœur d’un vignoble du Bordelais, on compare deux mondes qui ne sont pas vraiment comparables !Parmi les nationalités le plus représentées au sein des domaines viticoles français, il semble cependant que l’on trouveMais on compte aussi de plus en plus de latino-américains et dequi, quand ils reviendront, seront probablement toujours amateurs d’une visite de quelques heures dans un vignoble prestigieux.D’autant que celles-ci sont de plus en plus sophistiquées. Stimulée par les opérateurs de tourisme et Atout France, l’offre touristique viti vinicole s’est considérablement améliorée incluant au-delà des hébergements, une restauration haut de gamme, des centres de bien-être, des visites guidées du vignoble, des stages, des dégustations, des cours de yoga, du théâtre et des concerts dont le succès ne se dément pas.Autres éléments d’attractivité :Autrefois totalement traditionnelle ou installée autour de châteaux et autres belles demeures, la conception des chais est désormais confiée à des architectes de renom internationaux comme Norman Foster, Santiago Calatrava, Christian de Portzampac…) qui ne lésinent pas sur des créations audacieuses valant à elles-seules le détour. Stimulée par la concurrence des Espagnols et Italiens, la France a en effet réagi avec brio et peut aujourd’hui ne pas rougir de son patrimoine architectural contemporain.Mieux, selon la plateforme Winalist.fr (la plateforme vedette de la filière) :et 33% ont dépensé entre 100 et 500 euros. De quoi donner une idée de recettes que peut générer ce tourisme.Autres chiffres : le prix moyen des visites varie grandement d’une région à l’autre, de 17€ dans le Languedoc à 79€ en Cognac, reflétant la diversité des expériences proposées et la richesse des terroirs français. Quant à la Champagne, le prix moyen d’une, où là encore, l’affluence d’un tourisme international haut de gamme demande aux professionnels d’avoir une offre qualitative avec des standards plus hauts.