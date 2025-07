Crash Air India : ce que révèle le rapport préliminaire [ABO]

Ce 12 juin, le vol AI 171 avec à son bord 230 passagers, 2 pilotes et 10 hôtesses et stewards s’apprête à décoller d’Ahmedabad vers Londres. Il s'agit d'un Boeing 787 avec un certificat de navigabilité renouvelé en mai 2025 et valable jusqu’en mai 2026.Conformément au règlement, à son arrivée à l’aéroport, l'équipage a subi un test d'haleine avant le vol et a été jugé apte à effectuer le vol.le poids au décollage est dans les limites autorisées pour les conditions données, et les volets des ailes sont configurés correctement pour le décollage.C’est l’usage dans les avions qui, désormais, se pilotent à deux. On se répartit les rôles avant le vol en se mettant d’accord sur qui va piloter et qui va surveiller, et on échange pour le vol retour.Dans les briefings d’avant-vol, on entend souvent : « Je fais l’étape 1 et toi la 2, OK ? »Le commandant de bord, qu’il soit pilote en fonction ou pilote de surveillance, reste le chef de la mission et le décisionnaire durant le vol.Après avoir reçu l’autorisation, l’équipage met les gaz et l’avion commence sa course au décollage, il est précisément 08:07:37 en heure universelle.À 08:08:39, l’avion lève son nez et décolle.L’avion accélère encore pendant 3 secondes, mais à 08:08:42, les interrupteurs de coupure carburant des moteurs, situés sur la console centrale entre les deux pilotes, sont passés de la position RUN (ouverte) à la position CUTOFF (fermée), l’un après l’autre, avec un intervalle d’une seconde.C’est-à-dire que l’alimentation en carburant est coupée.Immédiatement, les moteurs 1 et 2 commencent à diminuer par rapport à leurs valeurs de décollage.C’est alors que l’enregistrement des conversations du poste de pilotage permet d’entendre un échange curieux : l’un des pilotes demande à l’autre pourquoi il a coupé l’alimentation, et l’autre pilote répond qu’il ne l’a pas fait — sans que l’on sache, pour l’instant, de quel pilote (le commandant de bord ou le copilote) vient la question et la réponse.À 08:08:47, les deux moteurs passent en dessous du régime « ralenti », et une petite hélice de secours (RAT – Ram Air Turbine) se déploie automatiquement sous le fuselage pour fournir de la puissance hydraulique à l’avion.À 08:08:52, le bouton de l’alimentation en carburant du moteur 1 est réactivé et remis sur la position RUN.À 08:08:56, c’est au tour du bouton du moteur 2 d’être remis sur la position RUN.Dans les données du vol récupérées et en possession des enquêteurs, on constate qu’à ce moment-là, la décélération du moteur 1 s’est arrêtée, s’est inversée et a commencé à progresser vers la récupération.Le moteur 2 a pu se rallumer, mais sans parvenir à stopper complètement la décélération, et il a dû réintroduire du carburant à plusieurs reprises pour accélérer et récupérer le régime du moteur.À pleine charge, à cette altitude, et malgré le retour progressif de la puissance des moteurs, il est malheureusement trop tard.À 08:09:05, un des pilotes envoie le message de détresse : « MAYDAY MAYDAY MAYDAY ».À 08:09:11, le Boeing 787 d’Air India s’écrase.Il n’y a qu’un survivant parmi les 242 occupants de l’avion. Dix-neuf personnes au sol sont tuées et 67 autres sont blessées.Entre le moment où l’avion a quitté la piste et le crash, il s’est écoulé à peine plus de 30 secondes.